Fue secuestrado en uno de los episodios más resonantes de la década del 70 en Argentina.

Murió Jorge Born, el empresario por el que Montoneros cobró el rescate más alto de la historia.

Este viernes se conoció la muerte del empresario Jorge Born , heredero de Bunge y Born que sobrevivió al secuestro de Montoneros en los años 70.

Tenía 92 años. Permaneció cautivo durante seis meses en 1974 y, en 1989, impulsó el plan BB que llevó a dos ejecutivos del grupo al Ministerio de Economía durante la presidencia de Carlos Menem.

Fue secuestrado por Montoneros en uno de los episodios más resonantes de la década del 70, y su rescate -fue el más alto de la historia mundial -costó 60 millones de dólares.

Born nació en Buenos Aires en junio de 1934, integraba una de las familias de mayor relevancia en la historia empresarial argentina.

Bunge y Born fue fundada a fines del siglo XIX y se convirtió en un conglomerado con presencia en alimentos, textiles, pinturas, envases y comercio exterior de cereales.

Jorge se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

En septiembre de 1974, una célula de Montoneros interceptó el vehículo en el que viajaba junto a su hermano Juan. Ambos fueron secuestrados. El operativo había sido preparado durante meses y derivó en uno de los rescates más elevados registrados en el país.

Montoneros cobró el rescate más alto de la historia

La organización exigió USD 60 millones para liberar a los hermanos Born. Juan recuperó la libertad luego de 60 días, mientras que Jorge fue liberado tras cerca de seis meses después.

Los hermanos permanecieron cautivos en el sótano de una carpintería de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López.

Juan fue liberado a los 60 días, mientras que Jorge recuperó la libertad después de cerca de seis meses. Durante ese tiempo, él mismo tuvo que participar en las conversaciones con su padre para que se concretara el pago.

El episodio dejó una marca profunda en lo personal y en lo familiar. Tras la liberación, los Born dejaron la Argentina y se instalaron en San Pablo, Brasil.

El plan BB y el acercamiento al gobierno de Carlos Menem

En el año 1989 Born le acercó al entonces presidente Carlos Saúl Menem un programa diseñado por la propia empresa. Conocido como plan BB, donde proponía medidas de desregulación y cambios en las restricciones, cupos y aranceles que pesaban sobre las importaciones.

La iniciativa llevó al Ministerio de Economía a Miguel Ángel Roig, ejecutivo del grupo, que murió pocos días después de asumir. Su reemplazo fue Néstor Rapanelli, entonces vicepresidente de la compañía. Sin embargo, el programa no consiguió frenar la suba de precios y ambos funcionarios dejaron el gabinete ese mismo año.

El fracaso del plan también golpeó la posición de Born dentro de la empresa. El grupo lo apartó de la conducción y la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo, que encabezó una reestructuración. Con los años, la familia Born terminó desvinculándose de la compañía, que siguió adelante con el nombre Bunge.