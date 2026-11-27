Resultados de las quinielas de hoy 27 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 27 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0568
1° 0568, 2° 5161, 3° 7380, 4° 7618, 5° 9178, 6° 0665, 7° 6422, 8° 2154, 9° 3980, 10° 1114, 11° 3697, 12° 5036, 13° 7689, 14° 7284, 15° 4605, 16° 2198, 17° 8452, 18° 6504, 19° 6603, 20° 5346
El Primero
Cabeza: 5878
1° 5878, 2° 0231, 3° 9359, 4° 5485, 5° 3680, 6° 5081, 7° 2678, 8° 6133, 9° 2548, 10° 4770, 11° 2477, 12° 1710, 13° 0647, 14° 0397, 15° 1217, 16° 8537, 17° 0517, 18° 0706, 19° 0306, 20° 5038
La Matutina
Cabeza: 7749
1° 7749, 2° 5895, 3° 5709, 4° 5135, 5° 6208, 6° 8095, 7° 1640, 8° 5091, 9° 4086, 10° 2613, 11° 8174, 12° 4000, 13° 7828, 14° 3870, 15° 0151, 16° 3921, 17° 6056, 18° 3470, 19° 8740, 20° 8563
La Vespertina
Cabeza: 2356
1° 2356, 2° 3333, 3° 3634, 4° 2719, 5° 8253, 6° 1127, 7° 7171, 8° 0214, 9° 1359, 10° 6666, 11° 3932, 12° 3259, 13° 4687, 14° 3713, 15° 8651, 16° 1119, 17° 4298, 18° 2873, 19° 1539, 20° 0133
La Nocturna
Cabeza: 1109
1° 1109, 2° 9610, 3° 4784, 4° 5842, 5° 5856, 6° 3071, 7° 4897, 8° 0117, 9° 1372, 10° 6234, 11° 1560, 12° 6062, 13° 5980, 14° 0098, 15° 2751, 16° 5905, 17° 3187, 18° 5854, 19° 1947, 20° 0985
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4315
1° 4315, 2° 9915, 3° 8223, 4° 4489, 5° 7304, 6° 3228, 7° 9104, 8° 2487, 9° 5125, 10° 1275, 11° 2916, 12° 6334, 13° 7941, 14° 9409, 15° 7744, 16° 2549, 17° 3731, 18° 1220, 19° 2063, 20° 6231
El Primero
Cabeza: 5120
1° 5120, 2° 7357, 3° 3505, 4° 1562, 5° 3938, 6° 1020, 7° 7615, 8° 8760, 9° 5665, 10° 8164, 11° 4846, 12° 8851, 13° 9646, 14° 0505, 15° 5566, 16° 6751, 17° 1113, 18° 4848, 19° 5167, 20° 5600
La Matutina
Cabeza: 6803
1° 6803, 2° 4404, 3° 3352, 4° 4644, 5° 5702, 6° 1712, 7° 3954, 8° 2472, 9° 5782, 10° 5453, 11° 3931, 12° 3803, 13° 1643, 14° 6746, 15° 4910, 16° 7858, 17° 1569, 18° 5666, 19° 0301, 20° 0702
La Vespertina
Cabeza: 0024
1° 0024, 2° 5004, 3° 5990, 4° 2549, 5° 3171, 6° 0508, 7° 9913, 8° 1087, 9° 5534, 10° 1620, 11° 9754, 12° 1510, 13° 8804, 14° 8385, 15° 7175, 16° 5968, 17° 9816, 18° 0994, 19° 5448, 20° 9740
La Nocturna
Cabeza: 0842
1° 0842, 2° 1048, 3° 1302, 4° 2023, 5° 3301, 6° 9840, 7° 4319, 8° 1766, 9° 3028, 10° 8943, 11° 2032, 12° 4745, 13° 1442, 14° 7968, 15° 9947, 16° 7025, 17° 5565, 18° 5216, 19° 9994, 20° 9454
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6211
1° 6211, 2° 2400, 3° 9527, 4° 3150, 5° 6490, 6° 6778, 7° 0453, 8° 7240, 9° 3459, 10° 9281, 11° 8028, 12° 9022, 13° 6665, 14° 5751, 15° 3673, 16° 3563, 17° 6625, 18° 4718, 19° 4834, 20° 2853
El Primero
Cabeza: 9413
1° 9413, 2° 1421, 3° 6248, 4° 5103, 5° 3840, 6° 2232, 7° 7810, 8° 4554, 9° 7770, 10° 2232, 11° 2937, 12° 6097, 13° 7655, 14° 3207, 15° 6604, 16° 1657, 17° 8123, 18° 6747, 19° 1307, 20° 0245
La Matutina
Cabeza: 3075
1° 3075, 2° 0522, 3° 9421, 4° 5964, 5° 2661, 6° 2505, 7° 5705, 8° 8817, 9° 1858, 10° 8492, 11° 6191, 12° 5791, 13° 5982, 14° 6661, 15° 6673, 16° 9338, 17° 4741, 18° 7703, 19° 5512, 20° 5996
La Vespertina
Cabeza: 7878
1° 7878, 2° 2762, 3° 3462, 4° 4276, 5° 8440, 6° 8305, 7° 4072, 8° 3024, 9° 4551, 10° 7610, 11° 0810, 12° 4299, 13° 2971, 14° 2621, 15° 8894, 16° 2377, 17° 9796, 18° 0458, 19° 7857, 20° 1795
La Nocturna
Cabeza: 5210
1° 5210, 2° 5983, 3° 0255, 4° 5348, 5° 6559, 6° 9706, 7° 0674, 8° 0072, 9° 4294, 10° 9282, 11° 6623, 12° 8125, 13° 1744, 14° 2337, 15° 3919, 16° 1559, 17° 5965, 18° 0218, 19° 0830, 20° 7395
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 6741
1° 6741, 2° 2178, 3° 3296, 4° 6680, 5° 8984, 6° 3803, 7° 4604, 8° 2461, 9° 2463, 10° 2161, 11° 5015, 12° 5330, 13° 1496, 14° 6693, 15° 5667, 16° 9973, 17° 0725, 18° 1886, 19° 1189, 20° 6891
El Primero
Cabeza: 6763
1° 6763, 2° 9618, 3° 0751, 4° 3975, 5° 2992, 6° 7958, 7° 6284, 8° 8898, 9° 2880, 10° 7522, 11° 9494, 12° 9417, 13° 7105, 14° 6398, 15° 1028, 16° 1180, 17° 0158, 18° 9512, 19° 5999, 20° 4167
La Matutina
Cabeza: 8131
1° 8131, 2° 2528, 3° 7168, 4° 8517, 5° 9124, 6° 6617, 7° 9547, 8° 3607, 9° 6754, 10° 7544, 11° 8003, 12° 6997, 13° 3553, 14° 8305, 15° 5205, 16° 6191, 17° 1489, 18° 4064, 19° 3151, 20° 0906
La Vespertina
Cabeza: 0897
1° 0897, 2° 9450, 3° 6770, 4° 3529, 5° 5877, 6° 6900, 7° 8674, 8° 4757, 9° 1669, 10° 5861, 11° 1102, 12° 3784, 13° 4731, 14° 3691, 15° 6973, 16° 8687, 17° 2544, 18° 6804, 19° 2040, 20° 5343
La Nocturna
Cabeza: 9193
1° 9193, 2° 9178, 3° 9610, 4° 2162, 5° 2630, 6° 2160, 7° 5716, 8° 2156, 9° 2735, 10° 8821, 11° 7926, 12° 5105, 13° 5451, 14° 4148, 15° 5250, 16° 5491, 17° 9829, 18° 4594, 19° 5351, 20° 7053
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5020
1° 5020, 2° 3294, 3° 7165, 4° 4579, 5° 1691, 6° 2834, 7° 0792, 8° 4001, 9° 3437, 10° 0881, 11° 4715, 12° 8756, 13° 2647, 14° 4129, 15° 0749, 16° 3280, 17° 4594, 18° 3068, 19° 1519, 20° 6409
El Primero
Cabeza: 1073
1° 1073, 2° 3900, 3° 1639, 4° 5159, 5° 1988, 6° 9364, 7° 1568, 8° 5028, 9° 0586, 10° 8261, 11° 5095, 12° 8230, 13° 8563, 14° 2704, 15° 4556, 16° 4237, 17° 8807, 18° 8498, 19° 4485, 20° 8190
La Matutina
Cabeza: 9373
1° 9373, 2° 7963, 3° 7260, 4° 1778, 5° 9245, 6° 7312, 7° 3260, 8° 8129, 9° 3722, 10° 3280, 11° 4603, 12° 9684, 13° 7683, 14° 5446, 15° 0893, 16° 1780, 17° 2518, 18° 2296, 19° 9723, 20° 5216
La Vespertina
Cabeza: 4853
1° 4853, 2° 0017, 3° 8349, 4° 9021, 5° 5183, 6° 3003, 7° 6326, 8° 0769, 9° 1669, 10° 2309, 11° 3256, 12° 7700, 13° 9897, 14° 1232, 15° 4459, 16° 5569, 17° 7492, 18° 0607, 19° 2597, 20° 2637
La Nocturna
Cabeza: 0300
1° 0300, 2° 3752, 3° 8395, 4° 3286, 5° 3580, 6° 2434, 7° 8196, 8° 4883, 9° 6407, 10° 5638, 11° 6008, 12° 7428, 13° 1137, 14° 3250, 15° 0051, 16° 2817, 17° 7620, 18° 6202, 19° 3747, 20° 8834
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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