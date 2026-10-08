Muerte de Maradona: los fiscales pidieron 12 años de cárcel para Leopoldo Luque y 10 años de inhabilitación

Para la psiquiatra Agustina Cosachov se pidió "la pena de 8 años de prisión con 10 años de inhabilitación para ejercer.

Este jueves se reanudó el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que se llegó a la instancia de alegatos finales, luego de más de siete meses de debate y 45 audiencias. Tras una larga exposición de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron a la Justicia las penas que consideran justas para los imputados.

Ambos coincidieron en la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna porque "es el único que hizo lo que tenía que hacer", indicó Ferrari. También adelantó que no pedirá la detención de los imputados ya que no creen que exista un riesgo de fuga. "Han estado siempre a derecho. Corresponde respetar eso más allá de la resolución del tribunal", señaló.

En este sentido, procedió a pedir la pena de 12 años de prisión para el imputado Leopoldo Luque, como también la " inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina. Para Nancy Forlini, solicitaremos la pena de 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina", continuó.

En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov se pidió "la pena de 8 años de prisión con 10 años de inhabilitación para ejercer.

"El servicio médico no lo consideró ni siquiera humano"

Por otra parte, la Fiscalía solicitó la pena de 5 años de prisión para Carlos Díaz, accesorias legales y costas del proceso con inhabilitación para ejercer por el doble tiempo de la condena. A Mariano Perroni y Ricardo Almirón la pena de 4 años de prisión e inhabilitación por la misma cantidad de años.

"A los imputados poco les importó la vida del paciente. El servicio médico fue tan ineficiente que no lo consideró ni siquiera humano", remarcó Ferrari en los pedidos de pena.

Tras el pedido de Fiscalía se estableció un cuarto intermedio de una hora. Luego será el turno de la palabra del abogado querellante Eduardo Ramírez, que representa a Diego Junior.

Una vez terminados los alegatos de los fiscales, será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete acusados que continúan en este proceso. Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus argumentos.

El fiscal se refirió a los profesionales acusados como "un grupo de improvisados"

Al comenzar su alegato, la Fiscalía planteó que "al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo".

Respecto a la vivienda donde se hospedó el exfutbolista, Ferrari indicó que "usaron un playroom que tenía una cama común y nada más. No tenía guantes, gasas, una vía, un botiquín de primeros auxilios, un desfibrilador, una ambulancia ni nada de lo que prometieron. Era un vacío puro, esa casa no tenía nada".

"Estamos en condiciones de afirmar que existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo más allá de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia", sentenció.

Posteriormente, se refirió al estado de salud de Maradona antes de morir: "Nadie puede refutar las señales de alarma que exhibía el cuerpo de la víctima: la hinchazón, los edemas, la voz robótica. Todo este combo no llamó la atención de los médicos para que hagan algo. Hicieron todo para no hacer nada".