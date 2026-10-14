Valentín Yankelevich reaparece en redes tras denuncia contra su padre: "Siempre juntos"

El piloto Valentín Yankelevich reapareció en redes sociales con una emotiva foto familiar junto a su hermano y su abuelo, tras denunciar violencia de su padre.

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, habló públicamente sobre el maltrato físico y psicológico que denunció haber sufrido durante su infancia.

Valentín Yankelevich , nieto de Gustavo Yankelevich y segundo hijo de Romina Yan, reapareció en sus redes sociales con una publicación emotiva tras haber contado públicamente que sufrió violencia física y psicológica durante su infancia, principalmente de parte de su padre, Darío Giordano.

El joven de 23 años compartió una fotografía familiar en su cuenta de Instagram junto a su abuelo Gustavo Yankelevich y su hermano Franco, a quienes dedicó un mensaje de unión.

La publicación se dio luego de varios días de ausencia en las redes y tras la repercusión que generó su testimonio en una entrevista días atrás. “Siempre juntos”, escribió el protagonista junto a la imagen en la que se los ve sonrientes, reforzando el lazo familiar en medio de la delicada situación personal que atraviesa.

El piloto de TC2000 buscó así transmitir fortaleza y el respaldo que recibe de su entorno más cercano.

El testimonio de Valentín Yankelevich sobre su infancia

En la entrevista donde rompió el silencio, el joven relató el infierno que vivió en su casa, describiendo episodios de violencia física y psicológica desde los 9 o 10 años por parte de su padre, Darío Giordano.

Afirmó que fue su abuelo Gustavo Yankelevich quien los escuchó y ayudó a él y a su hermano Franco a salir de esa situación, obteniendo luego la tenencia de ambos tras un proceso judicial.

El testimonio del piloto conmocionó a raíz de su desgarradora descripción sobre la convivencia familiar tras el fallecimiento de su madre, Romina Yan. Aseguró que el distanciamiento con su padre biológico se profundizó con el tiempo y destacó el rol fundamental de su abuelo, a quien considera como un padre, por el amor y la contención que le brindó.

Las repercusiones y la palabra de Gustavo Yankelevich

Por su parte, Darío Giordano emitió un comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que esos hechos nunca ocurrieron y que fue sobreseído en una causa judicial en 2018.

Sin embargo, el reconocido productor cuestionó esa versión, señalando que la causa se cerró por razones procesales y no por inexistencia de culpabilidad, y que los niños le temían a su progenitor.