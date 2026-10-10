La estricta condición que pusieron para las grabaciones de Masterchef Junior

Telefe ultima los preparativos para el estreno de “ Masterchef Junior” , la edición infantil del reality culinario que tendrá a Verónica Lozano como conductora. La propuesta reunirá a 12 chicos seleccionados mediante un casting, quienes deberán demostrar sus habilidades en la cocina frente a un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas . En las horas previas al debut, se conoció una condición especial que deberá respetar la producción durante las grabaciones.

Las jornadas de filmación tendrán una duración máxima de cuatro horas para proteger a los participantes menores de edad. La medida obliga al equipo a organizar el trabajo con tiempos acotados y distribuir las distintas instancias de cada desafío dentro de ese límite. De esta manera, la producción deberá adaptar el ritmo de las grabaciones a las necesidades de los chicos.

La regla modifica la dinámica habitual de un programa gastronómico, en el que cada prueba incluye la explicación de la consigna, la preparación de los ingredientes, la elaboración de los platos y la evaluación de los especialistas. En esta versión, todas esas etapas deberán ajustarse a las cuatro horas previstas, sin extender la permanencia de los pequeños frente a las cámaras. La planificación será clave para completar cada jornada.

El ciclo contará con 12 participantes que llegaron a esta instancia después de atravesar un proceso de selección. A diferencia de la edición protagonizada por adultos, la competencia estará adaptada a la edad de los concursantes, que tendrán que desenvolverse en un entorno televisivo mientras muestran sus conocimientos culinarios. La producción deberá combinar el desarrollo de las pruebas con las pausas y los tiempos necesarios para trabajar con menores.

En la conducción estará Vero Lozano, quien asumió el desafío de ponerse al frente de esta nueva propuesta de Telefe. Las primeras jornadas de filmación se desarrollaron en un clima distendido, de acuerdo con la información publicada por el medio. En tanto, el jurado tendrá la responsabilidad de observar las preparaciones, valorar el desempeño de los concursantes y acompañar el desarrollo de una competencia que busca acercar el formato a una audiencia más joven.

Cuál es el jurado que más se destacó en las filmaciones iniciales

El panel evaluador estará integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, quienes aportarán sus diferentes experiencias al certamen. Según se informó, el histórico jurado del ciclo se destacó durante las grabaciones iniciales. El estreno está previsto para este viernes, cuando el público podrá conocer a los 12 chicos seleccionados y ver cómo se desenvuelven en los desafíos culinarios. La duración máxima de las jornadas será una de las principales condiciones de esta nueva edición.