Espectáculos La Mañana Alejandro Lerner MasterChef Celebrity: Alejandro Lerner le quemó la cara a Maru Botana

La jurado se acercó a la estación del cantante en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y un descuido en la cocina terminó con un accidente. Agregar LM Neuquén a







La primera gala de eliminación en MasterChef Celebrity dejó un momento inesperado y de mucha tensión cuando Maru Botana sufrió un accidente mientras recorría las estaciones de los participantes. Como suele ocurrir en cada gala el jurado pasa por cada estación para ver qué cocinan los famosos y dar alguna recomendación al respecto.

La recorrida de la chef terminó accidentada cuando tuvo un intercambio con Alejandro Lerner. Antes de que ocurriera el incidente, Botana quiso advertirle al cantante sobre el cuidado que debía tener con la fritura. La jurado estaba atenta a la temperatura y al estado del aceite, por lo que le pidió que estuviera concentrado durante ese paso de la preparación. “¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento, eh”, le dijo Maru al cantante.

El desenlace inesperado ocurrió cuando Lerner colocó la milanesa en el aceite caliente, algunas gotas salieron despedidas de la sartén y saltaron al rostro de la cocinera cayendo en uno de sus ojos. Botana se alejó de la estación y aunque generó preocupación no pasó a mayores.