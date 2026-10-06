Habló Fran Liotta, el rugbier correntino señalado como tercero en discordia tras la separación de Lourdes Sánchez.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada pusieron fin a su relación después de más de quince años juntos. La pareja, que tiene un hijo en común, Valentín, quedó en el centro de la escena pública luego de que el conductor Ángel de Brito confirmara la separación en LAM el viernes pasado.

Pero lo que le agregó una cuota de polémica a la historia fue el nombre que circuló junto a la noticia: el de Francisco Liotta Hernández , un empresario y rugbier correntino de 27 años señalado como el nuevo amante de la bailarina.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live , el detonante habría sido una fotografía. “El Chato Prada se habría enterado de la infidelidad de Lourdes Sánchez con Francisco Liotta por una foto sacada en el carnaval de Corrientes, y que se la mandaron directamente al Chato Prada como diciendo: ‘Che, mirá Lourdes con quién está’”, afirmó el periodista. Según el comunicador, la reacción de Prada ante la imagen fue de marcada indignación.

Ante la repercusión, Etchegoyen contactó al joven correntino, quien decidió hablar por primera vez a través de un audio enviado al comienzo de esa misma semana. El conductor describió al empresario como una persona de perfil bajo, poco habituada a hablar de su vida privada, y advirtió a su audiencia que lo escuchara “con la precaución del caso”.

En el mensaje, Liotta Hernández fue escueto pero directo: “Yo en relación a lo de la separación de Pablo y Lourdes y todo este revuelo que se armó, prefiero no declarar nada. La verdad que creo que es un tema que tienen que declarar ellos y aclarar las cosas ellos. No quiero ni debo, me parece, decir nada con relación a eso. Si querés saber algo de mí, preguntámelo, no hay problema, pero ya te digo que, respecto a eso, te pido que me respetes, así como yo te aclaro que respeto tu trabajo y entiendo que me escribas y quieras tener información, pero no. No quiero declarar nada”.

El rugbier también hizo referencia a su entorno familiar: “No estoy acostumbrado. He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte en su momento. Pero no, la verdad que no, y mucho menos mi familia. Más que nada mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos y nada. Hay cosas más importantes que atender que estar hablando de esto. La verdad, espero que me entiendas. Yo en el momento que considere correspondiente hablaré y te escribiré y ni un problema. Te mando un saludo y gracias por ponerte a disposición”.

Su respuesta ante la pregunta acerca de Lourdes Sánchez

Cuando Juan Etchegoyen le preguntó en forma directa sobre su rol como tercero en discordia, Francisco Liotta respondió con cautela: “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor, leer, ver de qué se trata. Hoy, la verdad, Juan, hoy no es el día. Tengo cosas mucho más importantes, muchísimo más importantes que esto. Así que espero que me entiendas”.

Por su parte, la propia bailarina decidió hablar y lo hizo con Fernanda Iglesias en Puro Show, a través de mensajes de WhatsApp que se mostraron en pantalla. Sus palabras confirmaron la ruptura y aportaron su versión sobre los motivos. “Es verdad todo lo que dijo Ángel (de Brito), eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”, expresó la bailarina. Consultada sobre los tiempos que había manejado De Brito al aire, Sánchez fue cautelosa. “No son así los tiempos que se hablaba ayer, de cuatro meses”, aclaró.

El desgaste, según su propio relato, venía de antes. “Pasa que con Pablo, te diría que hace años venimos remándola. Pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo”, sostuvo. La historia entre ambos había comenzado a fines de la década de 2000, cuando Lourdes empezó a trabajar en Ideas del Sur y Prada se desempeñaba como productor en el entorno de Marcelo Tinelli. Tras un primer acercamiento, la relación se consolidó en 2010 y en 2016 nació Valentín, el hijo de ambos. “Acá el único que me preocupa es él. Ya es un nene grande, tiene 10 años”, escribió Lourdes.

La conductora admitió que la decisión le costó. “Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”, confesó. Sin embargo, describió cómo reaccionó Prada cuando ella le comunicó su intención de separarse: “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular”, relató, y agregó: “No voy a dar más detalles”. “Yo estoy bien, te diría que aliviada”, señaló. La actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes fue más dura al evaluar la conducta de su expareja tras la ruptura: “Está dolido, él no quería separarse. Está súper despechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas que estuvieron muy mal. Yo traté de cuidarlo. Él solo sacó esto a la luz, sin necesidad”.