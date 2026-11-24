Insólito pedido de Tini y De Paul a los invitados para su boda: dress code con 20 páginas de lo que deben usar.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete ser el evento más impactante del año en el mundo de la farándula argentina. El casamiento, que se celebrará el 19 de diciembre en un exclusivo salón en Exaltación de la Cruz , ya generó revuelo por el dress code que los novios impusieron a sus invitados y que se filtró en las últimas horas.

Según revelaron en el programa Lape Club Social Informativo , la pareja envió un mail con un link privado e intransferible, donde cada invitado accedió a un Excel de 20 hojas con referencias de moda para elegir su look.

La wedding planner organizó todo en base a los deseos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul , pero el detalle más polémico fue el sistema de selección: cada invitado recibió un link único, imposible de compartir, con imágenes de outfits para hombres y mujeres. Las referencias incluyeron estilos de it-girls y figuras hegemónicas, con mucho brillo, transparencias, encaje y metalizados.

El objetivo es lograr una coherencia total en la estética de la fiesta, inspirada en la Met Gala de Nueva York. Las imágenes incluyeron estilos de los años 90 y principios de los 2000. Se habría pedido mucho brillo, transparencias, puntilla y encaje. Los hombres tienen opciones de trajes descontracturados, con o sin corbata, y un estilo juvenil y canchero. Para las mujeres, la consigna es más exigente: outfits lenceros, metalizados y looks de alta moda.

La boda tendrá una temática especial, escrita y guionada por la propia Tini, inspirada en tres películas de Disney que marcaron su historia de amor. Los invitados serán parte de ese universo, como personajes dentro de la fiesta.

Entre los asistentes se esperan a mega figuras como Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, Chris Martin y María Becerra, entre otras mega figuras a nivel internacional. Todos recibieron el dress code para asegurar que las fotos y videos del evento tengan una estética uniforme y espectacular. Conforme revelaron en el programa de América, la idea es que toda la boda tenga una coherencia visual, más allá de los colores. Las referencias permiten elegir entre una gama amplia, pero siempre dentro del estilo que Tini y De Paul imaginaron para su casamiento.

Rodrigo de Paul reveló la fecha de su casamiento con Tini Stoessel

La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del mundo del espectáculo ya comenzó. Rodrigo de Paul atraviesa un momento especial en su vida personal y, a poco más de unas semanas de dar el gran paso junto a Tini Stoessel, dejó ver su entusiasmo a través de las redes sociales.

El futbolista de la Selección argentina sorprendió a sus seguidores con una publicación que rápidamente despertó la atención. Lejos de pasar inadvertida, la frase que eligió para acompañar una selfie fue suficiente para confirmar que la espera para el gran día comienza a hacerse sentir.

Este 19 de noviembre, Rodrigo de Paul compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostró relajado, con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena. Sin embargo, el detalle que se robó todas las miradas fue el texto que escribió sobre la imagen: “En un mes me casoooo”, expresó el futbolista, acompañado por una carita enamorada y un corazón blanco.

La publicación no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores, que siguen de cerca cada novedad relacionada con la pareja. Con pocas palabras, De Paul dejó en evidencia la emoción que siente ante la inminente llegada de la ceremonia y confirmó que el calendario ya marca la recta final hacia el esperado acontecimiento. Aunque en esta oportunidad no brindó detalles sobre la celebración ni adelantó cómo será el evento, el mensaje funcionó como una señal de la expectativa que atraviesa por estos días.