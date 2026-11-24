La Gran Final del concurso reunirá a 116 delegadas procedentes de distintos países. Quién es la argentina candidata argentina.

La final de Miss Universo 2026 se podrá ver este martes 24 de noviembre , y una candidata argentina representará al país en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan de Puerto Rico. Para este certamen, más de 20 misses latinas buscan ser la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

La Gran Final del concurso reunirá a 116 delegadas procedentes de distintos países. Esta edición incluye debuts históricos de Saint Martin y Uganda, así como el regreso de 16 naciones que no habían participado en varios años, entre ellas Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, este último ausente desde 1971.

El concurso comenzará a las 20:00 horas y se podrá seguir en plataformas de streaming a través de Universal+ . Además, el canal de televisión de Telemundo también transmitirá la gala.

Para ver la ceremonia, los suscriptores de Universal+ deben abrir la aplicación y elegir "Universal Premiere (En Vivo)". La señal estadounidense de Telemundo iniciará su cobertura una hora antes, a las 21 de la Argentina, con el especial "Celebrando Nuestras Reinas". Jacky Bracamontes y Carlos Adyan conducirán la transmisión de la final en español.

La modelo de Posadas tomó la banda argentina tras la renuncia de Tamara Rogouski. (Foto: Miss Universe)

Al comienzo de la gala se sabrá si la candidata argentina quedó entre las 30 semifinalistas de un total de 116 candidatas. Para elegirlas, el jurado tuvo en cuenta las entrevistas a puertas cerradas y los desfiles de traje de baño y vestido de gala del domingo.

Quién es la argentina candidata a Miss Universo 2026

Daiana Stefani Pereyra nació en Posadas y combina el modelaje con su trabajo como tripulante de cabina. En 2025 viajó a Tokio para participar en Miss International. Este año se presentó a la elección de Miss Universo Argentina con la banda de La Pampa.

La joven misionera de 28 años tiene experiencia en competencias internacionales y varios reconocimientos a lo largo de su carrera. Hoy buscará quedarse con una de las coronas más importantes del mundo.

El 25 de mayo, Pereyra quedó segunda detrás de otra misionera, Tamara Rogouski, de Puerto Iguazú. En septiembre, la organización anunció que Rogouski renunciaba por motivos personales. A Pereyra, que era la primera finalista, le correspondió ocupar su lugar y preparar el viaje a Puerto Rico.

Carlos Hernández diseñó el traje típico que Pereyra presentó en Puerto Rico. (Foto: Instagram de Daiana Pereyra)

Para el desfile de trajes típicos del sábado, el estilista Juan Bertero y el diseñador Carlos Hernández tomaron como modelo el Escudo Nacional. Pereyra llevó los laureles a la espalda y un cetro dorado con el Sol de Mayo en la punta.

El domingo desfiló con "Iguazú", un vestido de gala inspirado en las cataratas de su provincia. Su autor, el venezolano Dhey Galaviz, usó hileras de canutillos celestes y dorados para recrear la caída del agua.

Cómo será la coronación en Puerto Rico

Tres artistas puertorriqueñas abrirán la 75° edición con una canción compuesta para la ocasión, "Somos fuerza, somos voz".

Las Cataratas del Iguazú inspiraron el vestido de gala de Dhey Galaviz. (Foto: Instagram de Daiana Pereyra)

La cantarán La India, Didi Romero y Denise Quiñones, que vuelve al certamen como cantante 25 años después de haberse coronado Miss Universo en su propia isla. Sobre el escenario, los conductores serán Mario López y la estadounidense R'Bonney Gabriel, que ganó el concurso en 2022.

Las semifinalistas volverán a desfilar y las que avancen hasta la última ronda tendrán que responder las preguntas del jurado. Fátima Bosch, ganadora en 2025, entregará a su sucesora la nueva corona, bautizada "El Resplandor del Legado Eterno". La pieza es obra del joyero George Wittels y de la casa parisina Maison d'Or.

Si Pereyra gana en San Juan, será la segunda argentina en obtener el título. La primera fue Norma Beatriz Nolan, nacida en Venado Tuerto, Santa Fe. El primero de julio de 1962 ganó la elección nacional en el Club Español de Buenos Aires, donde también compitió Zulma Faiad. Trece días después la coronaron en Miami Beach.