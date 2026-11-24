El hijo de Carmen Barbieri subió un video de su novia disfrutando del calor y generó revuelo con su mensaje.

Fede Bal subió un video de Evelyn Botto en la pileta: "Las curvas del verano"

El calor empezó a sentirse en distintos lugares del país y varias personas ya disfrutan de la temporada de pileta que será protagonista durante el verano. Uno de los casos es el de la pareja conformada por Federico Bal y Evelyn Botto , quienes ya expusieron públicamente un momento de disfrute en el agua durante un espacio de ocio.

Fiel a su estilo, Fede compartió un video con una frase pícara que no pasó desapercibida. La misma tuvo como protagonista a su novia y una referencia particular en un escrito le aportó esa cuota de picante que lo distingue en el mundo del espectáculo. En medio de una relación que con el paso del tiempo toma fuerza, el hijo de Carmen Barbieri elogió a su novia.

“Empezó el verano”, se lo escucha decir a Fede Bal en el video, mientras disfrutan de la pileta en el patio de su casa.

Por encima del registro audiovisual, lanzó un mensaje particular: "Las curvas del verano", dijo haciendo referencia a su novia mientras de fondo se reproduce un video donde se la ve sonriente, de bikini, arriba de un inflable y resguardada del fuerte sol.

Fede Bal y Evelyn Botto revelaron cuántas veces por día hacen el amor: quedaron todos en shock

Hace casi un mes, en un programa denominado Banquete, conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso a través del streaming Olga, Evelyn Botto y Federico Bal hicieron fuertes revelaciones sobre su intimidad: hablaron de las relaciones sexuales que tienen.

Sin pelos en la lengua al hacer las confesiones, ambos coincidieron en la cantidad de encuentros sexuales que tienen. Rápidamente, el resto de los integrantes del ciclo se asombraron y estallaron en risa por la naturalidad con la que hicieron la confesión.

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Cuántas veces tienen relaciones sexuales

"Eve y yo hacemos el amor a diario. A la mañana y a la noche”, dijeron abiertamente ante las cámaras mientras mantenían una cena. Rápidamente, se convirtió en uno de los momentos más comentados y que instantáneamente se viralizó en las redes sociales.

En medio de esas revelaciones, el hijo de Carmen Barbieri fue clara sobre quién motiva a esos encuentros sexuales: “Todo de ella”, aseguró Bal y luego la besó en la boca en más de una oportunidad. En el relato dejaron en claro que irán por más en la relación y que se encuentran en un gran momento.