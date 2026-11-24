El enfrentamiento entre Robertito Funes y un trabajador gastronómico generó una fuerte repercusión en las redes sociales y abrió un debate sobre el trato hacia los empleados del sector. Lo que comenzó como un intercambio durante una cobertura televisiva terminó convirtiéndose en una polémica que involucró a una empresa, despertó muestras de apoyo y sumó nuevas declaraciones .

El protagonista del episodio fue el periodista de LN+, quien protagonizó un tenso momento con Joaquín, un empleado del puesto de comidas Crostita, durante el evento Fuga Fest . Sin embargo, cuando parecía que la discusión estaba saldada, el joven decidió contar lo que ocurrió detrás de escena y modificó el escenario de la controversia.

El conflicto comenzó cuando el cronista de LN+ intentó conseguir una entrevista con el trabajador, que estaba ocupado coordinando el servicio gastronómico. Ante la negativa, Funes Ugarte reaccionó con enojo y lo calificó de "bobo" frente a las cámaras.

El fragmento se viralizó rápidamente y provocó una ola de críticas hacia el periodista. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Crostita comenzó a recibir nuevos seguidores y comentarios que destacaban la actitud de Joaquín, quien había priorizado su trabajo y la atención de los clientes.

Ante las repercusiones, Robertito salió al aire de LN+ para explicar su versión y pedir disculpas.

"Le quiero pedir disculpas a Joaquín si se sintió ofendido. Yo no pedí que lo echaran, dije que la gente más grande tiene mejor trato, pero no fue mi intención ofenderlo", aclaró. También negó haber sido despedido del canal: "Yo sigo en LN+, por supuesto, no solamente hasta fin de año, sino en la temporada de verano. No me echaron".

Joaquín apuntó contra Crostita y reveló qué pasó puertas adentro

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando el empleado visitó Sería Increíble. Allí confirmó que lo sucedido en el video fue todo lo que ocurrió y explicó que estaba concentrado en sus responsabilidades: "Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Estábamos en el servicio, era temprano y llega este señor. Yo estaba dirigiendo todo el servicio con las cocineras detrás mío, mi rol era el de director general del evento, fijarme que todo esté bien".

Sin embargo, sus declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas a la empresa. Joaquín cuestionó que Crostita no se hubiera comunicado con los empleados para conocer cómo estaban después de la exposición pública: "La empresa Crostita no se pronunció al respecto, o por lo menos para con los empleados. Ocurrió todo esto y no le mandó un mensaje a los empleados para preguntarle cómo estaban", sostuvo.

Además, consideró que la firma aprovechó la repercusión para promocionar sus productos: "Pero se subió a la ola de los seguidores, publicaba historias en Instagram, subió un sándwich, hizo un reel, o sea todo en menos de 12 horas, vieron que la pegaron. Pero a los empleados no les llegó un mensaje o una pregunta de cómo estaban". El joven también contó que recibió críticas internas por no haber concedido la entrevista y confirmó, ante la pregunta de Nati Jota, que dejaría de trabajar en el emprendimiento.

El comunicado de Crostita tras las declaraciones del empleado

Luego de las declaraciones en Olga, la empresa publicó un comunicado en Instagram para aclarar su postura y responder a las acusaciones: "Queremos aclarar algo sobre lo que pasó el 22 de noviembre en nuestro puesto del Fuga Fest. Por un lado, ser contundentes en que no compartimos para nada el trato que recibió Joaquín por parte del periodista Roberto Funes. Joaquín actuó como pudo y siempre fue respetuoso", expresaron.

También rechazaron las versiones sobre un supuesto despido: "Desde ese mismo día estuvimos en contacto con él, y NUNCA lo despedimos; sin embargo, este lunes visitó un programa de streaming y ahí avisó que decidió cerrar su etapa con nosotros".

Finalmente, negaron haber utilizado el episodio con fines publicitarios y agradecieron el acompañamiento recibido. Por su parte, Joaquín explicó que su intención al visitar el programa no fue buscar popularidad, sino visibilizar las condiciones laborales de quienes trabajan en gastronomía: "Yo no quería venir, vine porque creo que hay muchas personas que trabajan en el rubro gastronómico que están empatizando con este momento. O sea, personas que trabajan los feriados, los domingos, trabajan 12 horas, donde los dueños no les ofrecen un almuerzo, una botella de agua y se tienen que fumar estas cosas", concluyó.