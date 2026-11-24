La actriz compartió con sus más de 7 millones de seguidores las primeras imágenes de su casa con adornos navideños a un mes de la nochebuena.

Mientras el común de los argentinos arma el arbolito y le da inicio a las semanas navideñas a partir del 8 de diciembre, Eugenia "China" Suárez se anticipó y comenzó con la decoración de la Casa de los Sueños. La actriz no solo se adelantó, sino que compartió las primeras imágenes con sus más de 7 millones de seguidores.

La megamansión que comparte junto a Mauro Icardi en Nordelta comenzó a tener toques navideños y de festividad con algunos detalles que dejó ver la China en su perfil de Instagram. En una de las fotografías que subió se pudo ver a Amancio , su hijo menor, sentado frente al arbolito, que ya se encuentra instalado en uno de los espacios de la casa.

Además, se mostró junto a sus hijas, Magnolia y Rufina , frente a un enorme inflable de Papá Noel que forma parte de las decoraciones elegidas para esta Navidad en una de las puertas de ingreso a la vivienda.

Capturas: Instagram @sangrejaponesa

Otra de las imágenes que captó la atención de los seguidores fue la de una imponente escalera en medio de la propiedad. Magnolia baja las escaleras que se destaca por su amplitud y elegancia y fue intervenida con decoraciones navideñas. De esta manera, la China se anticipa a la llegada de las festividades de fin de año para las que faltan un mes.

La China Suárez perdió el protagónico de "En el Barro 4" por su relación con Mauro Icardi: los motivos

Son días turbulentos para la China Suárez, quien protagonizó un fuerte cruce con Wanda Nara la semana pasada y que volvió a ponerla en el centro de la escena.

En medio del escándalo, la actriz continúa con su carrera artística, aunque enfrenta algunos obstáculos por su vínculo con Mauro Icardi. En ese sentido, se conoció que su romance con el futbolista habría perjudicado sus posibilidades de ocupar el rol principal en una importante serie de Netflix.

De acuerdo con información de La Pavada del Diario Crónica, avanzan los planes de rodaje de la China Suárez para "En el barro 4", el spin-off de "El marginal" que prepara Sebastián Ortega. La actriz tenía un lugar mucho más importante dentro de la historia, ya que la querían como protagonista. Sin embargo, su decisión de acompañar a Mauro Icardi hasta que resolviera su situación laboral habría cambiado los planes iniciales de la producción.

De esta manera, la participación de la artista en la ficción será breve y quedará limitada a los últimos episodios de la nueva temporada. Aunque su presencia despertó expectativas por el peso que iba a tener su personaje, finalmente no ocupará el lugar central que imaginaban para ella. La situación representa un cambio importante en el proyecto y deja en evidencia cómo sus decisiones personales también pueden repercutir en su agenda profesional.

Por el momento, el regreso de la China al universo de "En el barro" se manejará con absoluta reserva. Según la información, el rodaje se realizará en la mayor intimidad y no comunicarán cuándo serán las grabaciones de sus escenas. Mientras Sebastián Ortega avanza con la historia, que estará atravesada por situaciones de violencia extrema, la actriz tendrá una aparición en el tramo final del spin-off, lejos del protagonismo que inicialmente le habían ofrecido.