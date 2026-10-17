El incómodo momento entre Paula Chaves y Zaira Nara durante su reencuentro: qué pasó

Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a compartir una entrevista tras años distanciadas , aunque una consulta sobre la hija de Paula provocó un final incómodo.

Después de varios años de distanciamiento, Paula Chaves y Zaira Nara volvieron a coincidir frente a las cámaras y dejaron en evidencia que su relación atraviesa una nueva etapa. El reencuentro estuvo marcado por gestos de cercanía y declaraciones que apuntaron a dejar atrás los conflictos del pasado, aunque una pregunta inesperada cambió el clima de la conversación.

El encuentro se produjo durante un evento al que asistieron las modelos. Allí, el cronista Alejandro Castelo, consiguió reunirlas frente a cámara, en una escena que llamó la atención debido al tiempo que llevaban sin compartir una entrevista pública .

Mientras Paula hablaba sobre el acercamiento que tuvieron después de la pelea que las mantuvo alejadas, Zaira pasó cerca del periodista y terminó sumándose a la nota: “Nosotras ya tuvimos nuestra charla , que nos juntamos, hablamos, todo muy bien …”, explicó Chaves al referirse a la conversación que les permitió recomponer el vínculo. La presencia de ambas abrió la puerta a nuevas preguntas sobre el presente de su amistad y la posibilidad de recuperar la relación que habían tenido años atrás.

Qué dijeron sobre su amistad y el pasado

Consultadas sobre si la relación entre ellas seguía siendo la misma de antes, Zaira prefirió poner un límite a la conversación y evitar profundizar en cuestiones personales: “Basta, no nos gusta hablar de nuestra vida privada”, respondió la hermana de Wanda Nara, dejando en claro que no tenía intenciones de exponer detalles de su intimidad.

Paula, en cambio, se mostró distendida y buscó transmitir que las diferencias quedaron atrás: “No hay orgullo. Hay mucho cariño y mucho amor. Está todo muy bien”, aseguró la modelo. Sus palabras reflejaron una intención de preservar el vínculo recuperado, sin volver sobre los motivos que provocaron el distanciamiento. Sin embargo, la entrevista todavía tenía un momento incómodo por delante.

La pregunta sobre Filipa que cambió el clima de la entrevista

La situación dio un giro cuando el cronista llevó la conversación hacia Filipa, la hija menor de Paula Chaves y Pedro Alfonso, y el tema del madrinazgo, vinculado con uno de los puntos más sensibles de la pelea entre las modelos. Frente a esa consulta, Zaira optó por no responder y se retiró de la entrevista. Su reacción provocó un cierre abrupto y dejó en evidencia que, pese a la reconciliación, existen cuestiones que ambas prefieren mantener fuera de la exposición pública.

Una reconciliación con temas pendientes

El reencuentro permitió confirmar que Paula Chaves y Zaira Nara lograron acercar posiciones después de años de distancia. Las declaraciones de ambas apuntaron a destacar el cariño que todavía las une y la decisión de no alimentar viejos conflictos.

No obstante, la reacción ante la pregunta sobre Filipa volvió a poner el foco en una parte delicada de su historia. Aunque la reconciliación parece estar encaminada, el episodio dejó en claro que no todos los capítulos de su distanciamiento están abiertos a la discusión pública.