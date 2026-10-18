La reacción del Chato Prada a las imágenes de Lourdes Sánchez con su nuevo novio

El Chato Prada compartió una serie de imágenes desde Mar del Plata en medio de la repercusión por las primeras fotografías de Lourdes Sánchez junto a Francisco Liotta Hernández, el joven con quien se la vincula sentimentalmente tras su separación. El productor televisivo publicó postales de un paseo por la costa y llamó la atención por la canción que eligió para acompañar sus historias, en un momento marcado por la exposición mediática de la ruptura después de 16 años de relación.

En las imágenes, el histórico productor de televisión aparece caminando junto al mar, con el agua agitada de fondo. Sin embargo, el detalle que despertó comentarios fue la elección de “Boulevard of Broken Dreams” , de Green Day, una canción asociada con la soledad, el aislamiento y la desilusión. Aunque el ladero de Marcelo Tinelli no acompañó las publicaciones con declaraciones sobre su situación personal, la referencia musical fue interpretada en el contexto de las recientes noticias sobre su expareja.

Además de compartir las historias, el productor publicó una fotografía en su perfil de Instagram durante su recorrida por la ciudad balnearia. En la postal se lo ve con auriculares y el mar detrás , en una escena que rápidamente recibió comentarios y reacciones de sus seguidores. La publicación se conoció un día después de que trascendieran las primeras imágenes de la modelo y el rugbier caminando juntos por la costanera norte de Corrientes.

El registro de la bailarina junto al empresario de 27 años fue difundido en el programa Nuevo Día. El periodista Juan Etchegoyen relató que ambos habían sido vistos mientras paseaban por la ciudad correntina. La aparición pública se produjo luego de que se confirmara la ruptura entre la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia y el productor, quienes tienen un hijo en común.

La decisión de Lourdes Sánchez ante las fotos del Chato Prada

En medio de la repercusión, otra interacción en redes sociales sumó un elemento llamativo. Lourdes le dio “me gusta” a la fotografía que su expareja publicó en su perfil. Según consignó Pronto, la bailarina no había reaccionado a las últimas postales familiares que el productor había compartido, pero esta vez decidió interactuar con la publicación tomada durante su paseo por la localidad balnearia.

El gesto no pasó inadvertido entre quienes siguen las novedades sobre la separación, aunque ninguno de los dos explicó públicamente el significado de esa reacción. Mientras las fotografías de la funcionaria junto a Liotta Hernández alimentaron las versiones sobre su nueva relación, el productor optó por compartir imágenes de su estadía en la costa y una canción cuyo contenido fue relacionado con el momento personal que atraviesa.