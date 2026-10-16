Neuquén puso a la venta los permisos para la temporada de pesca deportiva: cuánto cuestan y cómo adquirirlos

La temporada comenzará el 1 de noviembre en la Patagonia. Los permisos tienen valores que varían según la categoría del pescador y la duración.

Se viene una nueva temporada de pesca en Neuquén y ya están disponibles los permisos.

La Dirección Provincial de Fauna de Neuquén informó que ya están a la venta los permisos para la nueva temporada de pesca deportiva, que comenzará el 1 de noviembre en la Patagonia y se extenderá por un año, salvo en ambientes específicos, como lagunas y ríos, donde finalizará el 1 de mayo de 2027.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, subrayó la importancia de interiorizarse sobre el reglamento vigente e instó a los aficionados a esta práctica a cumplir con todas las normativas para evitar multas.

Los valores de los permisos varían según la categoría del pescador y la duración de la autorización. Los precios establecidos para la temporada son los siguientes:

Residentes: un día, $12.500; 10 días, $25.000; temporada completa, $50.000.

Menores de 13 a 17 años: $25.000.

No residentes: un día, $50.000; 10 días, $140.000; temporada completa, $280.000.

No residentes de países limítrofes: 10 días, $50.000.

Los permisos serán gratuitos para residentes mayores de 65 años, jubilados, menores de hasta 12 años, personas con discapacidad, retirados de la Policía de la Provincia del Neuquén y veteranos de Malvinas.

Además, los adicionales para la práctica de distintas modalidades y el acceso a determinados ambientes tienen los siguientes valores:

Adicional por trolling: $25.000 por un día, $50.000 por 10 días o $100.000 por toda la temporada.

Adicional para zona preferencial: $12.500 por un día, $25.000 por 10 días o $50.000 por temporada.

Adicional para pescar en Laguna Blanca: $25.000 por toda la temporada.

Al momento de efectuar la compra del permiso, es necesario tener el DNI a mano o, en el caso de extranjeros no residentes, el pasaporte.

Los permisos pueden adquirirse a través de la página oficial de Caza y Pesca de Neuquén. La plataforma está operativa desde el jueves 15 de octubre y cuenta con un sistema de búsqueda interactivo (ChatBot) para consultar las disposiciones específicas de cada área de pesca.

Las modalidades y especies de la pesca deportiva en Neuquén

Neuquén cuenta con una gran diversidad de ambientes naturales que permiten practicar la pesca deportiva en distintas modalidades, como spinning, trolling y fly casting. Esta variedad convierte a la provincia en un destino para pescadores de distintos lugares del mundo, con propuestas que se adaptan a las preferencias y experiencias de cada aficionado.

Entre las especies más buscadas se encuentran la trucha arcoíris, la trucha marrón, la trucha de arroyo y el salmón encerrado. La distribución de estas especies está vinculada a dos grandes cuencas hídricas: la del río Limay, con una superficie aproximada de 26.400 kilómetros cuadrados, y la del río Neuquén, que abarca unos 30.000 kilómetros cuadrados.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales afirmaron que la pesca deportiva constituye “un producto de excelencia en Neuquén” y recordaron que distintos eventos contribuyen a posicionarla, entre ellos la Fiesta Nacional de la Trucha, la Expo Fly Fishing Patagonia y la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias.

Cómo consultar los prestadores habilitados para la pesca

Desde el área provincial también indicaron que, al momento de contratar guías de pesca o agencias vinculadas directamente con la actividad, los interesados pueden verificar que se trate de prestadores habilitados por el Gobierno provincial.

Para consultar el listado de prestadores habilitados, se puede ingresar al sitio oficial de Turismo de Neuquén: https://turismo.neuquen.gob.ar/actividades/?turapi_prestacion=Pesca.