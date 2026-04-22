L-Gante la definió como la “ casa de mis sueños”. Aquí te ofrecemos todos los detalles.

La nueva casa de L-Gante: moderna y con vista a la laguna, ¿cómo es la "casa de sus sueños"?

Recientemente, L-Gante se mostró a través de las redes sociales junto al músico Pity Álvarez . A raíz de dicho encuentro, se gestaron los rumores acerca de una colaboración entre ambos. Y todos los fans se preguntan si concretarán alguna canción en coautoría. Pero L-Gante también sorprendió por su nueva casa , moderna, minimalista y con vista a la laguna. Y aquí te ofrecemos todos los detalles.

A través de su cuenta oficial en Instagram, L-Gante definió a su flamante hogar como “la casa de mis sueños”. Y, a juzgar por las imágenes que el mismísimo cantante compartió en las redes sociales, razón no le falta…

La nueva casa de L-Gante: moderna, minimalista y con una vista preciosa

La nueva casa de L-Gante es amplísima y sobresale por su luminosidad -con grandes ventanales que conectan el interior con el exterior y que permiten que ingrese la luz natural-. En ella, predominan los colores neutros y claros, que dominan cada uno de los ambientes, generando de este modo una sensación de amplitud y calma. Además, la flamante propiedad del músico tiene una maravillosa vista a la laguna.

A diferencia de sus anteriores casas, cuyos detalles el mismísimo L-Gante compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, esta flamante propiedad se caracteriza por ser más moderna, ordenada y minimalista. Además, L-Gante la definió -en cada una de las fotos que publicó- como “la casa de mis sueños”.

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Así es la nueva casa de L-Gante: ambiente por ambiente

El ambiente que se destaca en la nueva casa de L-Gante es su living -de concepto abierto- que se integra con la cocina, en un espacio concebido tanto para la vida cotidiana como para recibir visitas. En este ambiente, sobresalen un sillón gris de gran tamaño y una mesa ratona de madera.

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En tanto, la cocina de L-Gante continúa una línea contemporánea, que incluye muebles de diseño recto, electrodomésticos empotrados y una isla central con banquetas altas.

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Respecto del dormitorio principal, L-Gante lo definió como a “su lugar favorito”. Este ambiente mantiene la estética sobria del resto de la casa, pero agrega detalles confortables como una cama amplia con respaldo capitoné en tonos oscuros.

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Asimismo, el exterior de la propiedad del cantante presenta una galería techada equipada con sillones cómodos. Desde este sector se accede a un jardín amplio, con una pileta rodeada de vegetación. Y como lo mencionábamos más arriba, la casa está orientada hacia una laguna, lo que le confiere una hermosa vista, que combina un entorno natural y tranquilo, lejos de los ruidos de la gran ciudad.

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Recientemente, L-Gante -a través de su cuenta oficial en Instagram- también compartió con sus seguidores imágenes de la habitación que preparó en su nueva casa para Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez. Así, L-Gante mostró un espacio completamente pensado para Jamaica, con una estética infantil, colorida y funcional. “Todavía no puedo creer que linda habitación tiene mi princesa”, dijo.

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Tamara Báez, a través de las redes sociales, no dudó en expresar su emoción por este espacio y los detalles que pensó papá L-Gante. “Tu felicidad es la mía, te felicito por tu habitación y hogar nuevo mamita”.