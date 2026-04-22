La nueva casa de L-Gante: moderna y con vista a la laguna, ¿cómo es la "casa de sus sueños"?
L-Gante la definió como la “casa de mis sueños”. Aquí te ofrecemos todos los detalles.
Recientemente, L-Gante se mostró a través de las redes sociales junto al músico Pity Álvarez. A raíz de dicho encuentro, se gestaron los rumores acerca de una colaboración entre ambos. Y todos los fans se preguntan si concretarán alguna canción en coautoría. Pero L-Gante también sorprendió por su nueva casa, moderna, minimalista y con vista a la laguna. Y aquí te ofrecemos todos los detalles.
A través de su cuenta oficial en Instagram, L-Gante definió a su flamante hogar como “la casa de mis sueños”. Y, a juzgar por las imágenes que el mismísimo cantante compartió en las redes sociales, razón no le falta…
La nueva casa de L-Gante: moderna, minimalista y con una vista preciosa
La nueva casa de L-Gante es amplísima y sobresale por su luminosidad -con grandes ventanales que conectan el interior con el exterior y que permiten que ingrese la luz natural-. En ella, predominan los colores neutros y claros, que dominan cada uno de los ambientes, generando de este modo una sensación de amplitud y calma. Además, la flamante propiedad del músico tiene una maravillosa vista a la laguna.
A diferencia de sus anteriores casas, cuyos detalles el mismísimo L-Gante compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, esta flamante propiedad se caracteriza por ser más moderna, ordenada y minimalista. Además, L-Gante la definió -en cada una de las fotos que publicó- como “la casa de mis sueños”.
Así es la nueva casa de L-Gante: ambiente por ambiente
El ambiente que se destaca en la nueva casa de L-Gante es su living -de concepto abierto- que se integra con la cocina, en un espacio concebido tanto para la vida cotidiana como para recibir visitas. En este ambiente, sobresalen un sillón gris de gran tamaño y una mesa ratona de madera.
En tanto, la cocina de L-Gante continúa una línea contemporánea, que incluye muebles de diseño recto, electrodomésticos empotrados y una isla central con banquetas altas.
Respecto del dormitorio principal, L-Gante lo definió como a “su lugar favorito”. Este ambiente mantiene la estética sobria del resto de la casa, pero agrega detalles confortables como una cama amplia con respaldo capitoné en tonos oscuros.
Asimismo, el exterior de la propiedad del cantante presenta una galería techada equipada con sillones cómodos. Desde este sector se accede a un jardín amplio, con una pileta rodeada de vegetación. Y como lo mencionábamos más arriba, la casa está orientada hacia una laguna, lo que le confiere una hermosa vista, que combina un entorno natural y tranquilo, lejos de los ruidos de la gran ciudad.
Recientemente, L-Gante -a través de su cuenta oficial en Instagram- también compartió con sus seguidores imágenes de la habitación que preparó en su nueva casa para Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez. Así, L-Gante mostró un espacio completamente pensado para Jamaica, con una estética infantil, colorida y funcional. “Todavía no puedo creer que linda habitación tiene mi princesa”, dijo.
Tamara Báez, a través de las redes sociales, no dudó en expresar su emoción por este espacio y los detalles que pensó papá L-Gante. “Tu felicidad es la mía, te felicito por tu habitación y hogar nuevo mamita”.
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