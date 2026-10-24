Wanda Nara redobló la apuesta tras las críticas a su película y anunció un nuevo proyecto

En medio de las críticas por su debut cinematográfico , Wanda Nara sorprendió al contar que tiene un nuevo guion para leer.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un nuevo desafío profesional que podría ampliar su recorrido en el mundo del cine. Mientras continúa la repercusión por su primera experiencia como protagonista en la pantalla grande, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una noticia que despertó la curiosidad de sus seguidores.

La empresaria utilizó sus redes sociales para mostrar que tiene un nuevo proyecto entre manos. Esta vez, la propuesta estaría vinculada con una producción cinematográfica fuera de la Argentina , en un país donde ya tiene conocidos y seguidores.

A través de una historia de Instagram, Wanda publicó una imagen en la que se veía un libro, junto a un ramo de flores y chocolates. La fotografía estuvo acompañada por un mensaje que dejó entrever sus planes para los próximos días: " Que suerte que llueve todo el finde. Tengo un guion nuevo para leer ", escribió la conductora, en referencia al libreto que recibió y que podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su carrera actoral.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención. La mediática sumó varios emojis de la bandera española y lanzó una pregunta dirigida a quienes la siguen desde ese país: "¿Mis amigos de Madrid me reciben?".

De esta manera, Wanda dio pistas sobre la posibilidad de trasladar su próximo desafío profesional a España. Aunque compartió la noticia con entusiasmo, no brindó mayores detalles sobre la producción ni confirmó cuándo podría concretarse el proyecto.

Las críticas a su actuación en ¿Querés ser mi hijo?

La novedad llegó en un momento particular para la empresaria, que recientemente debutó en el cine con ¿Querés ser mi hijo?, una película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Tras las primeras funciones, la película generó distintas reacciones. Mientras algunos destacaron su propuesta humorística, otros cuestionaron la trama y la interpretación de Wanda, especialmente por su falta de experiencia previa como actriz.

Lejos de esquivar las opiniones, la conductora se refirió a las críticas durante la presentación de la película y explicó por qué decidió aceptar un desafío que la aleja de sus trabajos habituales: “Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mí me gusta buscar lo más difícil”, expresó.

Qué dijo Wanda Nara sobre las críticas de la prensa

Durante el mismo encuentro con los medios, Wanda también reconoció que las devoluciones de los periodistas forman parte de su experiencia en esta nueva faceta profesional. En ese sentido, sostuvo que la prensa “le da con un palo”, aunque dejó en claro que no considera las críticas como un motivo para alejarse de la actuación: “La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, cerró la conductora de MasterChef Celebrity.

Así, mientras su debut cinematográfico continúa generando repercusiones, Wanda Nara ya tiene un nuevo guion para evaluar y dejó abierta la posibilidad de afrontar otro proyecto en España. Por ahora, resta conocer si la propuesta avanzará y cuáles serán los detalles de esta posible incursión internacional.