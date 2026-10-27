Romance confirmado: qué le exigió Lourdes Sánchez a Fran Liotta al comenzar su relación

Lourdes Sánchez habló de su nueva relación , explicó por qué su pareja evita a la prensa y contó cómo nació el vínculo con el empresario.

La vida sentimental de Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la escena tras su llegada a Buenos Aires. La bailarina se mostró dispuesta a responder las preguntas de los medios sobre su presente amoroso , mientras Francisco Liotta , su nueva pareja, eligió mantenerse alejado de las cámaras y evitar las declaraciones públicas.

En medio de la atención que despertó el romance, la artista compartió detalles de la relación y explicó cómo transita su novio la exposición mediática que implica estar junto a una figura conocida. Además, recordó de qué manera comenzó la historia entre ambos y dejó una reflexión sobre las oportunidades de volver a enamorarse .

Durante el encuentro con los medios, Lourdes Sánchez fue consultada por la decisión de su pareja de no responder las preguntas de los periodistas. Lejos de cuestionarlo, la bailarina explicó que se trata de una elección relacionada con su perfil personal y su falta de vínculo con el ambiente del espectáculo: “Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con este mundo” , afirmó Sánchez al referirse a la postura del empresario.

Sin embargo, la artista también reveló el gesto que tuvo Liotta cuando decidieron hacer pública su relación. Según contó, él le manifestó su intención de acompañarla y adaptarse a una dinámica que hasta ahora le resulta ajena: “Me dijo: ‘Me adapto a tu mundo, pero enseñame’”, reveló Lourdes al recordar las palabras de su novio frente a la exposición mediática.

La frase dejó al descubierto la disposición del empresario a comprender el entorno profesional de la bailarina, sin que eso implique necesariamente convertirse en una figura pública.

Cómo comenzó la historia de amor entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta

Al hablar sobre los inicios del vínculo, Sánchez explicó que el empresario no era un desconocido para ella. Antes de que surgiera el romance, ya existía un contacto previo a través de personas cercanas a su entorno: “Yo ya lo conocía porque conocía a parte de su familia. Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, contó la artista.

La bailarina también reconoció que la relación no comenzó exactamente de la manera que hubiera imaginado, aunque prefirió no profundizar en las circunstancias que rodearon el inicio de esta nueva etapa sentimental: “No se dio de la manera en me hubiese gustado, pero todo pasa por algo”, sostuvo, dejando entrever que hubo situaciones que debió aceptar durante el proceso.

La reflexión de Lourdes Sánchez sobre volver a enamorarse

Más allá de las preguntas sobre su nueva pareja, Lourdes Sánchez defendió la posibilidad de reconstruir la vida sentimental y apostar nuevamente al amor después de una relación de muchos años. En ese sentido, la artista dejó una reflexión sobre la importancia de priorizar la felicidad personal y permitirse comenzar otra historia: “Las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta”, afirmó.

Con estas declaraciones, Sánchez compartió parte de su presente sentimental y dejó en claro que atraviesa una nueva etapa, mientras Francisco Liotta comienza a familiarizarse con la exposición que acompaña la vida pública de su pareja.