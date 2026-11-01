Chano habló tras conocer la historia del fan que murió antes de ver a Tan Biónica en vivo

La banda homenajeó a José en el show realizado en Corrientes, para el que el seguidor ya había comprado entradas.

Tan Biónica homenajeó a José , un joven de 20 años que falleció hace dos meses y no pudo cumplir su deseo de volver a ver a la banda en vivo. El grupo se presentó este sábado en el estadio de Boca Unidos, en Corrientes, y Chano recordó al fanático durante la interpretación de su canción favorita, “Mis noches de enero”.

La historia se difundió entre los seguidores del grupo, que impulsaron una campaña en redes sociales para que los músicos conocieran el caso y pudieran cumplir, de alguna manera, el último sueño del joven. José había asistido a tres recitales de Tan Biónica junto a su familia y ya tenía una entrada para el espectáculo en la provincia norteña, al que esperaba llegar acompañado por sus seres queridos.

El pedido llegó hasta Chano, quien respondió a una publicación sobre la historia y expresó su tristeza por lo ocurrido. “Qué tristeza, por favor. No me puedo imaginar lo que debe estar viviendo esa familia ”, escribió. Además, manifestó su intención de comunicarse directamente con los allegados del joven para organizar el reconocimiento durante el concierto.

“Obviamente José va a tener su homenaje en ‘Mis noches de enero’. Por favor, que alguien me comunique con su familia”, había agregado el intérprete. La respuesta fue celebrada por quienes habían compartido la campaña y buscaban que el nombre del fanático estuviera presente en el recital. La familia, por su parte, esperaba que la banda pudiera mencionarlo y dedicarle el tema que tanto significaba para él.

La historia de José, que no llegó a ver a Tan Biónica por última vez

La historia de José había comenzado a complicarse en julio, cuando una consulta médica por un dolor abdominal derivó en distintos estudios. Los resultados permitieron detectar un tumor maligno de 16 centímetros y el joven debió atravesar un tratamiento que incluyó intervenciones quirúrgicas. A pesar de la situación, mantenía la ilusión de recuperarse para asistir al show que ya tenía previsto.

Su madre contó que, durante la internación, había dos cuestiones que preocupaban especialmente a su hijo: el Mundial y la posibilidad de perderse el recital. “Solo se afligía por dos cosas: por tener que ver el Mundial internado y por esperar salir para el recital de Tan Biónica. Ya tenía su entrada lista”, relató. La expectativa de volver a escuchar al grupo en vivo se había convertido en uno de los motivos que lo mantenían ilusionado.

UN PEDIDO LLENO DE AMOR LLEGÓ HASTA CHANO



José era fanático de Tan Biónica y soñaba con volver a ver a la banda en vivo. Pero, tras ser diagnosticado con un tumor maligno, falleció hace dos meses, dejando un deseo pendiente: escuchar su canción favorita, “Mis Noches de Enero”. pic.twitter.com/B6SEEgT9kB — Latina - FM 101.1 / Latina TV (@RadioLatina1011) October 30, 2026

Sin embargo, José murió hace dos meses, a raíz de complicaciones posteriores a una cirugía que derivaron en una neumonía. Su madre aclaró que el fallecimiento no se produjo directamente por el tumor: “No se durmió por el cáncer, se durmió por las complicaciones de la cirugía que acarrearon una neumonía que lo fue apagando”, explicó al compartir lo sucedido.

Después de la muerte, la mujer decidió contar la historia en redes sociales para intentar que llegara hasta los integrantes de Tan Biónica. “Hoy me animo a escribir estas palabras con el corazón en la mano. Hay sueños que parecen pequeños para el mundo, pero que para una familia significan todo”, escribió. En otra publicación, los familiares y amigos resumieron el pedido que querían hacerles llegar a los músicos: “Su canción favorita era ‘Mis noches de enero’ y soñamos con escucharla sonar y que nombren a José”.