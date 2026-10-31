Murió Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

A los 61 años falleció este sábado, tras una larga pelea contra una enfermedad. Colegas y oyentes despiden a la histórica voz de la radiofonía argentina.

El mundo de la radio argentina despidió este sábado a una de sus voces más reconocidas. Marcela Giorgi , histórica locutora de Radio Mitre , murió a los 61 años tras meses de enfermedad que la habían alejado del micrófono. La noticia fue confirmada en vivo durante la transmisión de la emisora, en un momento que sacudió a colegas y oyentes por igual.

Fue la periodista Mariel Di Lenarda , amiga personal de Giorgi, quien tomó la palabra al aire para comunicar el fallecimiento. Aclaró que los hermanos de la locutora habían autorizado el anuncio y que muchos oyentes venían preguntando por ella hacía tiempo.

Antes de que Di Lenarda hablara, la conductora Adriana Verón había abierto el programa anticipando que esa tarde sería diferente.

Una carrera construida desde los primeros pasos

Marcela Giorgi llegó a Radio Mitre tras un recorrido que comenzó incluso antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), la escuela de referencia de la locución argentina. Sus primeras experiencias fueron en una FM de baja potencia y luego en La 100, antes de dar el salto a la AM más escuchada del país.

En Mitre, su nombre quedó ligado a algunos de los programas más importantes de la grilla. Junto a Mario Portugal condujo "De 7 a 9, música y noticias", un ciclo que obtuvo dos premios Martín Fierro. También trabajó con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, y fue una presencia habitual durante los años de "Le doy mi palabra", el exitoso ciclo de Alfredo Leuco.

Su última etapa al frente del micrófono fue en "Sábado tempranísimo", junto a Marcelo Bonelli, programa por el que fue nominada al Premio Martín Fierro Radio 2026 en la categoría locución femenina. Una distinción que llegó como un reconocimiento de la industria a una trayectoria construida durante décadas.

Fuera de los estudios, Giorgi era una apasionada del fútbol. Hincha de Club Atlético Independiente, llegó a ser la voz oficial del estadio del club en algunas oportunidades.

Las despedidas de sus colegas

Las reacciones no tardaron en llegar. Alfredo Leuco la definió como "una profesional de excelencia y una mujer extraordinaria", además de una muy buena amiga. Juan Bindi, quien trabajó con ella durante seis años, dijo que Giorgi fue la mejor locutora que había escuchado y que siempre la recordaría como a alguien que lo trató como a un hermano menor.

Julio Lagos, con quien compartió trabajo en FM GEN, expresó su sorpresa y dolor. Mariel Di Lenarda publicó en sus redes una foto junto a su amiga con un mensaje de afecto y despedida.

Radio Mitre también emitió un comunicado oficial en el que destacó que Giorgi "fue parte de nuestra historia" y que sería recordada por su voz y su carrera. El Club Atlético Independiente se sumó a las condolencias.