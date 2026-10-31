Murió otro integrante de la serie Breaking Bad: su rol en uno de los capítulos más recordados

Peter Medak falleció a los 88 años en Los Ángeles. Es la segunda pérdida en pocos días para la exitosa producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

El equipo de Breaking Bad atraviesa una nueva pérdida. El director de cine y televisión Peter Medak murió el martes 27 de octubre en Los Ángeles, California, a los 88 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el cineasta falleció en paz, aunque no dio a conocer las causas de su muerte.

Aunque su nombre no tuvo la misma popularidad que el de los actores de la serie, Medak formó parte del equipo creativo de una de las producciones más reconocidas de la televisión. Su participación fue como director de "Peekaboo", el sexto episodio de la segunda temporada , emitido originalmente el 12 de abril de 2009.

El episodio está centrado en Jesse Pinkman, el personaje interpretado por Aaron Paul, quien intenta recuperar el dinero que una pareja le robó a uno de los distribuidores vinculados al negocio de Walter White.

La búsqueda lo lleva hasta una vivienda donde encuentra a un niño que vive en condiciones de extrema precariedad junto a sus padres, una pareja atravesada por las adicciones. El capítulo se convirtió en uno de los más recordados de esa temporada por mostrar una faceta vulnerable de Jesse y las consecuencias humanas del mundo criminal en el que está involucrado.

La participación de Medak en Breaking Bad se limitó a ese episodio, pero su trayectoria televisiva incluyó otras producciones reconocidas, como The Wire, House, Hannibal y Homicide: Life on the Street.

Una extensa carrera en el cine y la televisión

Peter Medak nació el 23 de diciembre de 1937 en Budapest, Hungría. Su familia, de origen judío, atravesó las dificultades de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la persecución.

En 1956, cuando tenía 18 años, abandonó su país durante el levantamiento contra el gobierno y se estableció en Inglaterra. Allí comenzó su recorrido en la industria cinematográfica como aprendiz en los estudios Associated British-Pathé, antes de trabajar en distintas productoras.

En 1963 llegó a Los Ángeles contratado por MCA Universal para dirigir televisión. Cuatro años después estrenó su primer largometraje, Negatives, con Glenda Jackson.

Entre sus películas más reconocidas aparecen:

The Changeling (1980), conocida en Argentina como Al final de la escalera

The Ruling Class (1972)

The Ghost of Peter Sellers (2018)

A lo largo de seis décadas de carrera, Medak dirigió 27 largometrajes y 59 episodios de televisión, además de videoclips y producciones de ópera.

Una nueva pérdida para Breaking Bad

La muerte del cineasta se produjo semanas después del fallecimiento de RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad y murió el 12 de octubre, a los 34 años.

Aunque sus participaciones fueron diferentes, ambas pérdidas vuelven a poner en primer plano a los integrantes de una producción que dejó una marca en la historia de la televisión.