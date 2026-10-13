El actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad murió en Texas. Sus representantes confirmaron la noticia y pidieron respeto por su familia.

Murió RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que interpretó al hijo de Walter White: cuál era la condición del artista

La industria del entretenimiento recibió una noticia que generó conmoción entre los seguidores de Breaking Bad . El actor estadounidense RJ Mitte , quien alcanzó la fama internacional por su participación en una exitosa producción dramática, murió a los 34 años en Texas . Mientras sus seres queridos atraviesan el dolor por la pérdida, las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

La noticia fue c onfirmada por sus representantes mediante un comunicado en el que destacaron tanto su trayectoria artística como su compromiso social. La muerte del intérprete también volvió a poner en primer plano el legado que construyó dentro y fuera de la pantalla.

Mitte se hizo conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. , también llamado Flynn, en Breaking Bad . La ficción de AMC, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, se emitió entre 2008 y 2013 y se convirtió en un fenómeno internacional.

A lo largo de sus cinco temporadas, el actor participó en 56 episodios como el hijo adolescente del protagonista. Su personaje fue una pieza importante dentro de la historia familiar de Walter White y quedó asociado para siempre con uno de los títulos más emblemáticos de la televisión contemporánea.

Sin embargo, su participación en la serie tuvo una particularidad que trascendió la ficción. Mitte tenía parálisis cerebral, una condición que le diagnosticaron cuando tenía tres años y que también formaba parte de la historia de su personaje. Su trabajo contribuyó a dar visibilidad a las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad

Más allá de su trabajo como actor, RJ Mitte desarrolló una importante labor vinculada con la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su trayectoria, se involucró en distintas iniciativas destinadas a promover la concientización y generar mayores oportunidades para este colectivo.

Entre sus actividades, se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. Además, presidió The Mitte Foundation, una organización desde la que impulsó proyectos filantrópicos y comunitarios. Su experiencia personal y profesional le permitió utilizar su reconocimiento público para visibilizar distintas realidades y promover una representación más amplia de las personas con discapacidad en los medios y el entretenimiento.

El comunicado que confirmó la muerte del actor

La noticia fue anunciada oficialmente por su representante, que expresó el dolor por la pérdida y destacó el trabajo que Mitte realizó durante su vida: “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

En el mismo mensaje, sus representantes resaltaron su contribución a la inclusión y a la concientización social. También solicitaron respeto por la privacidad de sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Por el momento, las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación de las autoridades de Texas.

Los trabajos de RJ Mitte después de Breaking Bad

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó desarrollando su carrera en el cine y la televisión. Entre sus participaciones posteriores se encuentran producciones como The Recall, The Oak Room y The Guardians of Justice.

Aunque exploró diferentes proyectos artísticos, su interpretación de Walter White Jr. permaneció como el papel más reconocido de su trayectoria. Ese personaje no solo le permitió alcanzar una audiencia internacional, sino que también contribuyó a consolidar su compromiso con la representación de las personas con discapacidad. Su legado quedó ligado tanto a su trabajo frente a las cámaras como a las iniciativas que acompañó para promover una industria audiovisual más inclusiva.