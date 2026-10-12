Las cámaras de seguridad registraron el caos y el pánico generalizado dentro de la terminal aérea tras el letal ataque reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen.

El impactante video del momento exacto en que un misil destruye un aeropuerto

En las últimas horas se conoció un impactante video, que muestra el momento en que un misil impactó en el aeropuerto de Arabia Saudita y dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos. El ataque fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen y se trata del más letal contra un país del Golfo desde que comenzó la guerra con Irán en febrero.

El misil impactó este sábado contra las terminales 3 y 4 del aeropuerto para vuelos nacionales, según informó un funcionario regional. El grupo de rebeldes, respaldado por Irán, aseguró haber ejecutado "operaciones de gran envergadura" contra aeropuertos e infraestructuras energéticas sauditas.

Este lunes, el Ministerio de Medios de Arabia Saudita difundió un video registrado por una cámara de seguridad que muestra el pánico que se vivió dentro del aeropuerto en el momento del ataque.

Frente a esta complejo panorama, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita prolongó hasta este lunes la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad con el fin de completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones.

Arabia Saudita logró interceptar nuevos ataques

El general Turki al-Malki, portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, reportó interceptaciones de nuevos ataques. Entre domingo y lunes fueron interceptados varios misiles y drones lanzados por los hutíes contra el reino petrolero, evitando potencialmente más víctimas.

Un testigo de 32 años contó a la agencia de noticias AFP que en el momento del ataque del sábado escuchó "un ruido muy fuerte" en el aeropuerto y la gente "empezó a correr".

"Algunos tenían la cara cubierta de sangre", otros "habían perdido una mano o un brazo" o corrían "cargando a heridos, cubiertos de sangre", detalló.

Cuál es el conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen

La ofensiva de los hutíes forma parte de una escalada inédita de ataques contra Arabia Saudita, que lidera desde 2015 la coalición en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen. La actual fase del conflicto estalló a mediados de julio, cuando los rebeldes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.

El apoyo iraní convirtió la disputa en parte de una rivalidad regional mucho más amplia. En el último mes, los hutíes avanzaron en zonas estratégicas del mar Rojo, incluida el área del estrecho de Bab el-Mandeb, por donde circula una parte importante del comercio marítimo mundial.

En tanto, Arabia Saudita volvió a respaldar una ofensiva militar de las fuerzas del gobierno yemení contra los hutíes, por lo que su respuesta fue un ataque de misiles y drones a objetivos saudíes, como fue el Aeropuerto de Riad.

Estados Unidos se mostró preocupado ante el avance de los ataques

Desde Arabia Saudita esperan que Estados Unidos se involucre más directamente en su lucha contra los hutíes. Washington ha colaborado compartiendo información de inteligencia, identificando objetivos y planificando una ofensiva liderada por los sauditas, pero hasta ahora se abstuvo de llevar a cabo ataques directos contra los rebeldes de Yemen.

Una intervención estadounidense podría llevar a los hutíes a intentar bloquear la navegación a través del estrecho de Bab el-Mandeb, restringiendo así el flujo de petróleo desde el golfo Pérsico.

El sábado, tras el letal ataque al aeropuerto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a la prensa que estaba considerando la posibilidad de lanzar ataques contra los hutíes.

Aún así, mientras tanto el departamentos de EE.UU instó a actuar con "extrema precaución" en los principales aeropuertos de Arabia Saudí, tras los atentados perpetrados el día anterior contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad.

Un alerta de seguridad recomienda enérgicamente a todos los ciudadanos estadounidenses que eviten el aeropuerto de la capital saudí y sus alrededores, según una alerta de seguridad.