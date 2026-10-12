Esteban Cimolai irá por su reelección el 2027: "Este proyecto de Centenario tiene que seguir"
No oficializó su candidatura pero la dio a entender. Restará definir si lo hará con el sello de su partido o con el de Comunidad, del gobernador Rolando Figueroa.
El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, anunció que su espacio político irá por un nuevo período de gobierno el año que viene. Si bien no confirmó el nombre que encabezará el proyecto, dio a entender que será él mismo quien buscará renovar mandato al frente del municipio en las elecciones del año que viene.
“Creemos que Centenario necesita, por lo menos en este modelo que planteamos nosotros, una continuidad en 16 años para ponerse al día y realmente plasmar un plan estratégico. Cuando se piensa en estas cuestiones de reelección, es por la importancia de continuar con este proceso”, dijo Cimolai al ser consultado por LMN.
“Nos falta un tiempo para poder ponernos al día con las obras de lo que se necesita. Entonces, obviamente, todos pensamos en una continuidad del proyecto. No estamos hablando directamente hoy, específicamente, de una reelección, pero sí estamos trabajando para que este proyecto institucional avance, siga y perdure en el tiempo”, indicó.
Aliado de Figueroa
Cimolai se incorporó hace poco tiempo a las filas de Comunidad, el partido que conduce el gobernador Rolando Figueroa. Al ser consultado si en 2027 se presentarán con este sello o el de Somos Centenario, el partido vecinalista con el que llegó a la intendencia, indicó que ese tema “se está evaluando”.
No obstante, advirtió: “Tenemos un espacio vecinal que es plural, donde integramos a personas de todos los espacios políticos con la premisa que puertas adentro somos Centenario y puertas afuera cada uno tenía la posibilidad de elegir a nivel provincial y nacional. Pero hoy, como partido, estamos trabajando en conjunto con Comunidad”.
El intendente explicó que “una de las cosas que nosotros entendíamos que teníamos que hacer era dar un paso en nuestro esquema político y eso implicaba referenciarnos provincialmente”.
Trabajo conjunto
Sostuvo que, a partir de la relación que se entabló con Figueroa “Centenario también necesitaba posicionarse, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel político”.
“Por eso -dijo- estamos participando dentro del espacio y trabajando en conjunto, no solamente en cuestiones que tienen que ver específicamente a lo referente a obras públicas en Centenario, sino también fortaleciendo la parte política”.
A partir de esta relación aceitada con el gobierno provincial, Cimolai también fue consultado por la coparticipación, e indicó que no está por el momento en la agenda de temas a tratar con Figueroa.
“No es algo que hoy a Centenario le preocupe. Obviamente, que siempre se comenta y es un tema a pensar. Pero la verdad que hoy con la cantidad de situaciones que teníamos por resolver, entendiendo que la coparticipación también va mejorando, porque crece la cantidad de recursos a repartir, quedó un poco atrás”, dijo el intendente.
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