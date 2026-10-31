¡Se define todo! Popstars anunció la fecha de su gran final y cuándo se conocerán las integrantes de Chapeaux

La expectativa por conocer a las integrantes de la nueva banda de Popstars crece a medida que se acerca el final del reality de Telefe . Después de tres meses de competencia, las participantes atraviesan sus últimos días de convivencia en la casa y se preparan para una definición que marcará el comienzo de una nueva etapa en sus carreras musicales.

Mientras el público espera conocer quiénes serán las elegidas, en las últimas horas se reveló una novedad que involucra a las concursantes y a una figura que las acompañó durante buena parte del programa. La noticia generó repercusión porque anticipa una de las primeras apariciones del grupo antes de su presentación más importante.

La información fue compartida por el periodista Agus Rey. Según contó, las chicas tendrán una presentación el próximo 14 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde participarán del espectáculo de Martín Cirio: " Las chicas de Popstars el 14 de noviembre van a estar en el show de Martín Cirio en el Estadio Huracán, antes de su Movistar Arena ", confirmó el periodista.

De esta manera, las participantes tendrán la oportunidad de compartir escenario con el influencer y streamer antes del recital que ya tiene anunciado la banda Chapeaux para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena. La presentación en Huracán funcionará como una de las primeras oportunidades para mostrar al público el resultado del recorrido que realizaron durante el certamen.

El vínculo de Martín Cirio con las participantes

La participación de Martín Cirio en este espectáculo también tiene un significado especial por su paso por el reality. Durante la competencia, el creador de contenido formó parte del equipo como coach espiritual y acompañó de cerca a las concursantes en las distintas etapas del proceso. Su presencia en el programa le permitió establecer un vínculo con las chicas, por lo que esta presentación tendrá un componente especial después de los meses que compartieron dentro de Popstars.

Cuándo será la final de Popstars y quiénes elegirán a la banda

El reality de Telefe llegará a su desenlace el próximo martes 3 de noviembre. Ese día se conocerán los nombres de las participantes que finalmente integrarán la nueva formación musical. La decisión estará en manos del jurado, compuesto por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor Charly García, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar a las artistas que conformarán el grupo. Así, luego de tres meses de desafíos, evaluaciones y convivencia, Popstars se prepara para cerrar una nueva edición y dar paso al proyecto musical que tendrá su primera gran cita anunciada en el Movistar Arena.