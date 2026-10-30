Revelaron la temática que Tini Stoessel eligió para su casamiento con Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están cada vez mas cerca de dar el sí. El casamiento tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, y, después de que se conociera la invitación, con una flor de loto como protagonista, nueva información de la celebración salió a la luz.

Al aire de SQP, Yanina Latorre contó que la cantante asumió un papel central en la planificación de la fiesta y que pensó una propuesta con una temática muy particular. “Están en las últimas de todo. Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas”, reveló la periodista.

La idea tendrá una ambientación especial, con referencias cinematográficas que tienen un significado para la pareja. De acuerdo con la información brindada por Yanina Latorre , las producciones elegidas están relacionadas con el vínculo sentimental de los novios y también con aspectos de la personalidad de la artista. “Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella”, relató la conductora.

De esta manera, Tini Stoessel diseñó una celebración con una impronta propia, en la que buscará trasladar al festejo el concepto artístico que también caracteriza sus espectáculos, como ocurrió con Futttura. Mientras avanzan los preparativos de la boda, también continúan las especulaciones sobre quiénes acompañarán a Tini en ese día tan especial. Uno de los interrogantes tiene que ver con la posible ausencia de sus padres y de su hermano, Francisco.

Según trascendió en LAM, los familiares de la cantante tendrían previsto viajar durante esas mismas fechas, una decisión que estaría relacionada con el conflicto familiar que atraviesan. Incluso, habría existido la posibilidad de que Tini ingresara a la ceremonia acompañada por su abuela. Sin embargo, esa alternativa no se habría concretado debido al escándalo que rodea a su entorno familiar.

Aseguran que Tini Stoessel ya no le dirige más la palabra a su hermano Francisco

Mientras pareciera que en las últimas horas aparecieron indicios sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y su madre Mariana Muzlera, en el mundo del espectáculo crecen las versiones de que la relación con su hermano Francisco Stoessel está peor que nunca. El periodista Juan Etchegoyen fue contundente con su información y dio detalles que marcan cómo está la situación: "Lo que antes era tenso, ahora es nulo".

"Una interna que crece a pasos agigantados, que cada vez es peor, que hasta acá tenía a Tini Stoessel por un lado y a sus padres por el otro, ahora suma un nuevo condimento y es el rol, el vínculo de Fran Stoessel con su hermana Tini", dijo en el ciclo Mitre Live, el cual conduce.

En su relato, contó cómo era la relación antes del escándalo con su familia directa: "Cuando salió todo esto, la información que tenía yo era que el tema de Tini era con sus padres, no era con su hermano, que con su hermano mantenía cierta relación, pero las cosas fueron cambiando".

A esto, le agregó detalles: "El distanciamiento de Tini con sus padres Alejandro y Mariana está confirmado. Fue el mismo Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel que dijo en la tele que no se hablaban hace dos meses. La data que me dieron en las últimas horas es que la relación de Tini y Francisco Stoessel estaría quebrada por estas horas".