Emilia Mernes se cansó de las críticas a su música: "Si quieren algo profundo, lean un libro".

Luego de cumplir 30 años y de lanzar "Bodypainting", su nuevo sencillo, Emilia Mernes dio una entrevista en Sería Increíble, del streaming de Olga , donde habló de todos los temas: su familia, su carrera, las críticas y su relación con Duki , que más allá de los rumores, camina rumbo a los seis años.

En este sentido, la entrerriana fue directa sobre una posible propuesta de casamiento. “Si sucede, obvio, feliz, me encantaría”, señaló, con esperanza pero sin urgencias. También aclaró que ambos están enfocados en sus proyectos individuales. “Los dos estamos con muchas cosas. Tenemos que estar un poco alineados y los dos sabemos más o menos cuándo será el momento. Ya encontraremos algún hueco para hacerlo”, planteó.

Durante la charla, Emilia Mernes se refirió a las versiones que circulan sobre su vida privada y los supuestos romances que le atribuyen. En ese punto, pidió que se respete su vínculo con Duki , con quien está en pareja desde hace cinco años y medio. “Si necesito aclarar, hablo por privado y estoy dispuesta hablar lo que sea, siempre manejé todo de manera privada”, expresó sin dar nombres propios.

Cabe recordar que a la cantante se la vinculó con Rodrigo De Paul, en medio del quiebre de su relación con Tini Stoessel que sacudió a la escena pop: “¿Pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio? ¿Pueden respetar a mi pareja también?”, planteó. Aunque aseguró que los comentarios sobre ella no la afectan, marcó un límite cuando esas especulaciones alcanzan a quienes la rodean: “A mí mátenme, háganme lo que quieran, que no me pasan las balas. Pero a la gente que quiero, me da mucha impotencia”.

Durante la charla, Emilia reconoció que hoy atraviesa un momento de mayor calma frente a la exposición. “Ahora estoy más relajada, aunque siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque funciona”, dijo. “No me lo tomo personal, es algo de la época. Lo hacen con todos. Pero a mí me agarraron un poquito de más”, agregó.

Emilia enfrentó las críticas

“Si sabía que tenía que dar una entrevista, me ponía nerviosa”, expresó Emilia Mernes y admitió haber recurrido a “unas gotitas de clona, no está bien, pero con mucha terapia”. En este sentido, expresó el contraste con el vínculo cara a cara. “Cuando salgo a la calle nadie me falta el respeto, te das cuenta que eso solo queda en las redes, por amarillismo o por lo que sea. Y elegí quedarme con lo verdadero, con la gente que te da amor, porque siempre va a haber alguien que te diga algo, pero lo importante es cuando te lo creés”.

También se refirió a las críticas a su obra. “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí, les molesta todo: lancé ‘Bodypainting’, a los fans les gustó, y otros me criticaron por lo superficial, siempre lo mismo”, planteó, y volvió a recurrir a la ironía: “Si querés algo profundo, andá a leer un libro. Esta canción es para divertirse, para pasarla bien, para disfrutar, hay música de todos los colores para escuchar. Yo los invito, el que quiere venir todo bien y el que no, está todo bien igual”.