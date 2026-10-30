Jimena Barón fue "abuela": su perra Lucy dio a luz y revolucionó las redes

La actriz compartió el minuto a minuto del nacimiento de los 5 cachorros que tuvo su perra Lucy a quien adoptó en pleno rodaje de su serie para Netflix. Qué nombres eligió.

Lucy se convirtió en protagonista de la vida de Jimena Barón . Lo que comenzó siendo una serie más para la actriz se convirtió en una experiencia de vida que aseguró ser "un regalo de la vida que no esperaba".

"Yo no quería perros". Esa es la primera frase que publicó este viernes Jimena en sus redes sociales. El posteo no es un posteo cualquiera sino que retrata el nacimiento de los 5 cachorros que dio a luz su perra Lucy a quien conoció en pleno rodaje de su serie para Netflix y que se terminó convirtiendo en alguien importante en su vida.

"Me pasó algo con vos, particularmente con vos", siguió el texto que acompaña una serie de fotos y videos de la perra con sus cachorritos de apenas minutos. "Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos", dijo la actriz que horas previas al parto quebró en llanto al reflexionar sobre la maternidad.

Emocionada por la llegada de los cachorritos, que ahora buscarán adopción, Barón reflexionó sobre la importancia de haber acompañado a Lucy durante este poco tiempo. "Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición", dijo.

En otro fragmento de su emotivo posteo que emocionó a más de uno de sus seguidores, la actriz eligió buscar un paralelismo sobre sus partos y le agradeció "traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos".

"Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella", dijo en relación a las últimas horas que transitó la perra antes de parir en medio de la incomodidad de los dolores.

"Te quiero con todo mi corazón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos. De todas las mujeres y hembras y de la maternidad. Viva la vida. Vida nosotras", cerró su posteo en Instagram que rápidamente cosechó miles de comentarios.

Y para emocionar más aun a sus seguidores, contó cuál fue su mayor muestra de amor para Lucy. "Tu abuela es obse de la casa y te dejó parir en su sillón blanco y te dejó su almohada personal".

Los nombres elegidos para los cachorritos

Jimena se emocionó al compartir todo el embarazo de su perrita Lucy, de apenas un año y medio, y todo se vivió con mucha expectativa en las redes sociales. La noche del jueves casi no durmió, según contó en un clip que subió en horas de la madrugada del viernes, sin saber que minutos después nacerían los bebés.

Y así fue. En horas de la mañana de este viernes, la actriz confirmó el nacimiento de cinco cachorritos y eligió, rápidamente ponerles un nombre de acuerdo a cómo se dio el nacimiento.

En una historia que compartió en Instagram reveló que los nombres elegidos fueron: Manchita, Segundo, Rolo, Ine y El Mago. Y en cada nombre explicó el por qué de la elección.

"Manchita nació 1era. (con una manchita blanca), Segundo nació segundo, Rolo nació tercero y no paraba de rolar por el sillón, Ine nació cuarta ("Ine"sperada pues en la ecografía eran 3) y quinto apareció El Mago con una pata blanquita como si fuera un guante", escribió sobre los cachorritos.