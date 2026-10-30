La Reini compartió un video donde mostró el desarmado del vestido y las consecuencias que le generó.

Las terribles marcas en el cuerpo de Sofía Gonet que le dejó el vestido que usó: mostró el video de cómo le quedó la piel

Los Premios ídolo recibieron una gran cantidad de figuras de las redes sociales, streaming y televisión en una gala donde prevaleció el glamour y para la cual todos se echaron el ropero encima para estar de la mejor manera. Una de las figuras que sobresalió en la gala fue Sofía Gonet, conocida también como "La Reini" , con un vestido ajustado que generó un sinfín de opiniones al respecto. Algunos buenos, otros no tanto, como suelen ser las redes sociales.

Detrás de los mejores look, hay un esfuerzo por parte de cada una de las figuras. La propia influencer se encargó de mostrar los detalles sobre de las consecuencias por utilizar un vestido ajustado, con un corset que le impidió hacer movimiento bruscos durante el evento.

"Todo sea por servir", escribió La Reini en sus redes sociales por encima de un video donde mostró el proceso de desarmado del vestido. En ese video compartido, mostró las marcas que le generó el ajustado vestido que utilizó para hacer la cobertura del evento.

El descargo a las críticas

“Yo me metí un cambio de look en vivo. Me criticaron mucho el outfit, pero les juro que a mí me gusta mucho lo que me pongo realmente. Siento que las críticas son más por mi cuerpo y por cómo me queda la ropa”, dijo en el streaming Popstars.

La fiesta de los influencers tuvo sus consagrados: todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

El mundo digital argentino tuvo su gran noche con una nueva entrega de los Premios Ídolo 2026, que reunió a influencers, streamers, creadores de contenido y figuras del espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reconoció a los protagonistas que se destacaron durante el año en distintas categorías de las redes sociales y el entretenimiento.

El evento se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte y estuvo conducido por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello. La transmisión en vivo estuvo a cargo de Streams Telefe, que llevó la celebración a la audiencia digital.

Cómo se eligieron los ganadores de los Premios Ídolo 2026

La premiación contó con la participación del público durante la etapa de postulaciones, que contribuyó a definir a los nominados. Posteriormente, un jurado integrado por profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores de cada categoría. El galardón fue creado por la influencer española Dulceida, cuyo nombre real es Aida Domènech Pascual, con el objetivo de reconocer el trabajo de influencers y creadores de contenido digital.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo Argentina 2026

Entre los nombres destacados de la edición estuvieron Davo Xeneize, quien se quedó con el premio a Ídolo del Año y también ganó en la categoría Streamer más viral, y Marta Fort, reconocida como Ídolo Revelación. Estos son todos los ganadores de la ceremonia:

Humor y Entretenimiento: Valen Rizzuti

Valen Rizzuti Podcast: La Fórmula Podcast

La Fórmula Podcast Emprendimiento: Yerba Cósmico

Yerba Cósmico Actualidad: Lara López Calvo

Lara López Calvo ¿Así toma agua la Agusneta?: ¿Así toma agua la Agusneta?

¿Así toma agua la Agusneta? Gastronomía: Tefi Russo

Tefi Russo Ídolo Revelación: Marta Fort

Marta Fort Viajes: Martina Saravia

Martina Saravia Beauty: Cande Copello

Cande Copello Ídolo Futbolero/a: Sofi Martinez

Sofi Martinez Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes: Almendra Veiga

Almendra Veiga Ídolo Notero/a: Valen Rizzuti

Contenido Creativo: Agustin Franzoni

Agustin Franzoni Deportes: Gero Arias

Gero Arias Lifestyle: Delfina Ferro

Delfina Ferro Ídolo Automotor: Iñaki Zugasti

Iñaki Zugasti Ídolo Celebrity: Nico Occhiato

Nico Occhiato Health: Fiorella Vitelli

Fiorella Vitelli

Ídolo Musical: Ángela Torres

Ángela Torres Moda: Zaira Nara

Zaira Nara YouTuber: Angie Velasco

Angie Velasco Canción más viral: “A quién le importa”, de Luckra y Thalia

“A quién le importa”, de Luckra y Thalia Streamer: Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo

Lautaro ‘La Cobra’ Del Campo Reseñas Experiencias Gastronómicas: La chica del brunch

La chica del brunch Ídolo Emergente (votación del público): Valeria ‘La Gurisa’ Rivas

Valeria ‘La Gurisa’ Rivas Tik Toker: Evitta Luna

Streamer más viral: Davo Xeneize

Davo Xeneize Mejor Comunidad (votación del público): Luzu TV

Luzu TV Ídolo del Año: Davo Xeneize

Con categorías que abarcaron desde la música y la moda hasta el deporte, el streaming y la gastronomía, los Premios Ídolo Argentina 2026 volvieron a poner el foco en el crecimiento de los creadores digitales y su impacto en las audiencias.