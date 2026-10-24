Un poeta: Homero Pettinato habló de las canciones que le dedicó a Sofi Gonet

Homero Pettinato reveló que su relación con Sofi Gonet fue una de las principales fuentes de inspiración de Triángulo Uno, el disco que lanzó este año. Durante una entrevista en el programa Ferne con Grego, el músico habló sobre las canciones que compuso a partir de las distintas etapas del vínculo, desde el enamoramiento inicial hasta los conflictos que marcaron la pareja. Según explicó, aunque había vivido otras historias de amor, ninguna le había generado tantas ideas para escribir .

“Tuve varias relaciones amorosas, amé antes. Amé de maneras más sanas y llevaderas, de alguna manera. Pero no tuve experiencias amorosas que sean tan inspiradoras ”, contó el artista al recordar aquella etapa. En ese sentido, destacó que el vínculo con la influencer lo estimuló creativamente y dio origen a varias composiciones.

Entre los temas mencionados, el influencer se refirió a una canción que refleja los desencuentros cotidianos de la pareja. “Perdón, amor, de nuevo no vine con los frenos” , recordó, al explicar que la letra surgió de las diferencias que tenían cuando él quería salir o encontrarse con amigos y a ella no le gustaba. De ese modo, las dificultades para ponerse de acuerdo quedaron plasmadas en una composición que retrata las tensiones de la convivencia y los desacuerdos que atravesaron durante la relación.

El humorista también recordó una etapa completamente diferente, marcada por el comienzo del enamoramiento. “Después, ‘La luna se me hizo calor’, que es de cuando me enamoré de ella y nació ese amor”, explicó al repasar el origen de otra de las canciones. Sin embargo, el repertorio no se limitó a los momentos felices: también incluyó experiencias que describió como difíciles y que lo llevaron a sentirse atrapado en una dinámica que le hacía mal.

Homero Pettinato se comparó con "una marioneta"

Al profundizar sobre ese costado de la historia, Pettinato habló de una composición inspirada en una época en la que sentía que había perdido el control de sus decisiones. “Con lo mal que me está haciendo esto no sé por qué sigo acá”, evocó, al describir la sensación de estar “engualichado”. Para ilustrarlo, comparó aquella experiencia con la de "una marioneta" manejada por una voluntad ajena. La metáfora expuso el modo en que vivió una relación que, según sus palabras, llegó a resultarle absorbente.

Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato destacó que escribió cinco canciones vinculadas con esa historia y rescató el valor que tuvo para su creatividad. “Hice esas tres canciones y dos más del nuevo disco, me inspiró un montón y esa fue una parte muy linda”, concluyó. Aunque la relación con la Reini terminó en medio de polémicas y cruces públicos en redes sociales, el músico reconoció que aquella experiencia dejó una huella importante en su obra.