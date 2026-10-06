Preocupación por la salud de Roberto Pettinato: tuvo que cancelar un show y fue internado en España.

El músico y conductor de 70 años, Roberto Pettinato , debía presentarse el pasado fin de semana en La Cochera Cabaret de Málaga con su unipersonal “Gracias x todo”, pero canceló su show por problemas de voz y tos persistente.

Es así como el ex Sumo tuvo que ser internado y desde la cama grabó un video para sus fans donde pidió disculpas al público y prometió un show especial el próximo año.

Roberto Pettinato canceló su espectáculo en España y causó preocupación entre sus seguidores al subir un video donde se lo ve desmejorado, con poca fuerza y la voz ronca. "Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga. Se terminó y no puedo, este es todo el volumen que tengo de voz, y estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve", explicó el músico y humorista.

"Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño. Gracias y un abrazo enorme a todos, nos vamos a ver pronto, hay demasiados climas en este país", concluyó un Roberto Pettinato casi sin voz desde la cama del hotel.

Por su parte, la sala La Cochera Cabaret informó que el show de Roberto Pettinato previsto para el 3 de octubre fue cancelado por motivos de salud del artista. Las entradas serán reintegradas en un plazo máximo de siete días, sin necesidad de trámite por parte del público. En el comunicado, el espacio lamentó las molestias y expresó sus deseos de pronta recuperación para el músico.

Las novedades del caso por amenazas a Homero Pettinato

El fiscal Federico Taramelli afirmó que el hombre que amenazó a Homero Pettinato, conocido como Hernán Bloquero, no entiende "la criminalidad de sus actos". Además, ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.

El periodista Leo García informó en El Diario, por C5N, la resolución en el marco de la investigación y los avances tras la denuncia: "Claudio Hernán Di Carlo fue a la Fiscalía porque lo presentó la Policía de la Ciudad y lo llevaron después de una entrevista se dieron cuenta de que es inimputable. Había llegado un informe a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Justicia de Junín, que ya les notificaba que esta persona tenía una pensión por incapacidad y un curador en Junín".

En tal sentido, señaló que fue trasladado a un neuropsiquiátrico. "Se dieron cuenta de que no hay posibilidad de que comprendiese lo que había hecho y ordenaron nuevamente el traslado a Junín, que terminó en una internación. Estará internado mientras se evalúa y se chequea su salud mental", expresó.