Cuándo se conocerá la sentencia a Felipe Pettinato: qué pidió la fiscalía

Este lunes por la mañana en Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14, se desarrolló la quinta audiencia del juicio contra el hijo de Roberto Pettinato por el incendio de su departamento donde murió su neurólogo.

Este lunes por la mañana en Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14, se desarrolló la quinta audiencia del juicio contra Felipe Juan Pettinato (32 años) , por el episodio registrado el 16 de mayo de 2022 donde se incendió el departamento de la calle Aguilar y, en consecuencia de ello, murió su neurólogo Melchor Rodrigo , de 43 años.

En dicho encuentro el fiscal Fernando Klappenbach lo acusó de un delito menor y pidió cuatro años y siete meses de pena por "estrago culposo seguido de muerte"., sumado a la condena de 9 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple que le confirmaron en 2024

Según la consideración de Klappenbach, no hay elementos suficientes que prueben que el incendio haya sido con intención por parte del hijo de Roberto Pettinato. Además, cambió la hipótesis de la acusación fiscal durante la instrucción.

Felipe Pettinato- zoom juicio

Por otra parte el fiscal Martin Mainardi lo había llevado a juicio por "estrago doloso seguido de muerte, previendo una pena de 5 a 15 años. A su vez, el abogado Alejandro Drago, que defiende a Delia Beatriz Muzio, de 81 años y quien es la madre de la víctima, había pedido en sus alegatos una condena a 15 años de cárcel por el delito de "estrago doloso seguido de muerte".

El 6 de abril dejará en claro su postura la defensa, se harán las réplicas correspondientes y se definirá cuándo será el veredicto.