En su visita al stream de Martín Cirio , la modelo reveló detalles de cómo hace para cuidar su piel durante las horas de descanso.

Luciana Salazar contó la posición insólita en la que duerme para que no se le marque la cara y cuidar su piel.

La modelo Luciana Salazar volvió a llamar la atención de la audiencia y los usuarios de redes sociales con sus declaraciones. Esta vez, la blonda se refirió a sus particulares "secretos de belleza".

La modelo fue al stream de Martín Cirio y contó la especial posición que elige para dormir. Según explicó, evita acostarse boca abajo porque considera que la presión de la almohada sobre su cara puede provocarle arrugas y que eso afectaría a su piel.

"No duermo boca abajo porque si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas", explicó Luciana Salazar durante la charla con Martín Cirio .

Luciana confesó que prefiere descansar de costado y hasta toma ciertos recaudos para que la almohada no esté en contacto con sus mejillas. "Duermo de costado y pongo la almohada especialmente para que no me toque el cachete. No me toca la cara", detalló. Pero sus cuidados no terminan ahí. "Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola. Lo mismo que con la cara, pasa con la cola. Entonces duermo de costado. La cola queda divina y la cara no se te aplasta", comentó.

Fiel a su estilo, cerró su explicación con una frase que resumió su filosofía sobre el cuidado personal: "La belleza cuesta, chicos, qué le vamos a hacer". Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa ante sus particulares métodos para cuidar la belleza. Varios no pudieron ocultar su incredulidad frente "a los consejos" de Luciana Salazar.

Martín Cirio y Luciana Salazar lanzaron un tema juntos

Martín Cirio está de estreno y, en las últimas horas, presentó oficialmente "Ritmo Fuerte y Up" junto a la modelo Luciana Salazar. La unión llamó la atención en las redes sociales y marcó un nuevo capítulo en su carrera como cantante. El tema cuenta además con la participación de Vicky "Tu mujer" y la canción apuesta por un pop bailable, humor, referencia virales y estilo irreverente que caracteriza al influencer. El lanzamiento del tema es el regreso de Luli Pop a la música donde supo desarrollar una fugaz faceta en la industria.

El encuentro entre Cirio y Salazar tuvo un antecedente en las redes sociales. Semanas atrás, el influencer había comentado con su habitual tono humorístico una publicación de la modelo sobre uno de sus looks. La interacción generó repercusiones y terminó dando lugar a una colaboración musical. La posibilidad de que ambos trabajaran juntos despertó expectativas entre sus seguidores, que impulsaron la idea de una canción compartida. Finalmente, el proyecto se concretó con el lanzamiento de “Ritmo Fuerte y Up”.

El estreno llegó acompañado de un videoclip oficial que apuesta por una estética colorida, coreografías y una puesta en escena cargada de humor. En un momento del tema, Luli le "tira" unos "palitos" a su ex Martín Redrado cantando sobre engaños, reproches y la decisión de dejar atrás a alguien que la decepcionó.