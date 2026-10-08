El influencer analizó con tono jocoso un look que mostró la modelo en sus redes sociales y recibió una respuesta de Luli.

Martín Cirio se burló de Luciana Salazar y ella reaccionó: "todo tenso, incómodo y muy apretado"

Martín Cirio apeló a su carisma y humor, entrelazado con acidez, para hacer un análisis particular sobre un look que utilizó Luciana Salazar . En tono de burla, habló sobre una vestimenta que mostró la modelo en sus redes sociales. Ajustado, fiel a su estilo.

"Cómo la amo", empezó diciendo en primera instancia para luego hacer un análisis un poco más profundo. “Además, siempre Luli tiene ropa que sentís que, ¿viste?, todo tenso, incómodo y muy apretado, muy apretado. Ella un lomazo y una cara, todo increíble, la verdad. O sea, siempre pienso como: ¿cómo te sentás con esto? Porque siento que, ¿viste?, este tipo de ropa para mí no admite un movimiento en falso”, agregó en su análisis.

“Entonces es como unos sostenes que la sostienen, básicamente. Después cuando se queda dormida... queda así, se duerme así. Porque también debe ser ella muy histérica del pelo, para mí. No me la imagino levantándose con el pelo todo hecho pi**, ¿viste?, toda revuelta. El pelo se lo debe poner como en film”, bromeó con un análisis descabellado.

“Ella debe ser muy histérica del pelo”, lanzó entre risas, antes de cerrar la secuencia con otra ocurrencia: “¡Tiene tutores que la sostienen!”, cerró.

La reacción de Salazar a la broma

Lejos de mostrarse ofendida por los dichos, se lo tomó con humor. “Me descompuse”, escribió junto con emojis de risa. En otra reacción, la modelo enfatizó: “Jajaja el pelo, da para un capítulo entero”.