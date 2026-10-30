Quién es la madre de Pedro Rosemblat y suegra de Lali Espósito: Marcela Amado, asesora de imagen de Susana Giménez

Su vida la llevó por distintos trabajos ligados al mundo de la moda. Desde hace tiempo trabaja con la diva de la televisión argentina. Los detalles de su vida.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya están delineando cómo será el casamiento , al punto tal que la artista habló sobre los detalles de la celebración e incluso confirmó si habrá luna de miel. Lo cierto es que será para la familia de ambas partes será un hecho importante en la historia, debido a que decidieron dar un paso más que especial.

Una de las personas que vivirá con suma emoción esta decisión será Marcela Amado, la madre de Pedro. Desde el día que den el 'si' en el altar, podrá decir que tiene como nuera a una megaestrella de la música internacional. Sin embargo, no será una actividad desconocida: desde hace más de dos décadas trabaja junto a Susana Giménez, una estrella del país.

Alta y elegante, con una figura que la llevó a ser modelo durante los 90' y brillaba en la pasarela. Luego, experimentó otros trabajos: fue productora en la revista Elle, campañas de ropa y vestuarista, pero luego tuvo un trabajo especial con la conductora de la TV.

"Susana no me conocía, pero le caí bien de entrada. Era un programa diario, había dos juegos que se grababan y tenían que ser muy rigurosos con la continuidad y yo soy muy rigurosa. Me acuerdo que hacía muy poco que estábamos trabajando y le propuse ir a San Pablo, que en ese momento estaba el Daslu Fashion Mall, que ella no conocía, y tenía ropa de diseñadores carísimos. Y aceptó. Teníamos que viajar el viernes a la noche y volver el domingo para el programa. Fuimos y ¡quedó fascinada! Me encontré comiendo con Su, las dos solas. La pasamos bárbaro", contó en la revista Hola, sobre sus inicios con la diva.

A su vez, dijo sobre la relación con Su: "Un vínculo muy cercano. Si bien somos muy distintas y en muchas cosas pensamos diferente, nos queremos mucho. Si le gusta un vestido, me manda fotos para que le dé mi opinión; cuando está acá en Buenos Aires, voy a tomar el té a su casa y compartimos muchísimos momentos. Cada vez que me necesita para un trabajo, le digo que sí”.

Este rol con Susana la llevó a comprender las dificultades de la fama: "Siempre tuve una vida tranquila, no me gusta la exposición. Soy tan discreta que Susana se enteró por los medios que mi hijo Pedro estaba de novio con Lali. Pero Pedro también es así… Jamás había contado en un medio que su mamá era “la asesora de imagen de…” hasta que se lo preguntaron en una nota y bueno, ahí salió al aire".

Cómo fue el primer encuentro con Lali, la novia de su hijo

"Vinieron a casa y comimos unas empanadas. Yo estaba re nerviosa. ¡Viene Lali!. Pero ella es tan sencilla, la pasamos súper. ¡Lali es lo más! Y los veo superenamorados. Y también hubo presentación en la casa de mamá. ¡Cómo Lali no iba a conocer a la abuela, el tótem de la familia!", contó en sus declaraciones. Cabe recordar que su hijo y Lali confirmaron que se van a casar, y ya están programando los detalles para la celebración.