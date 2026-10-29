Quieren detectar personas con altas capacidades intelectuales en Neuquén: todos los detalles del test

En noviembre se realizará por primera vez en Neuquén la admisión a Mensa, la organización que reúne al 2% de la población con mayor coeficiente intelectual.

Neuquén será sede de una jornada de evaluación de inteligencia organizada por Mensa Argentina.

Neuquén será sede de una jornada de evaluación de inteligencia organizada por Mensa Argentina , la asociación internacional que reúne a personas con un c oeficiente intelectual ubicado dentro del 2% más alto de la población. El examen se realizará el 7 de noviembre y estará abierto a personas a partir de los 14 años. La convocatoria busca identificar a quienes tienen altas capacidades cognitivas y ofrecerles la posibilidad de ingresar a una comunidad con presencia en más de 100 países.

La evaluación se tomará en la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ), con turnos de una hora y una inscripción que tendrá un costo de $30.000. La convocatoria está dirigida tanto a adultos como a adolescentes desde los 14 años; quienes tengan entre 14 y 18 deberán asistir acompañados por sus padres.

Diego Lotito , de 43 años, es miembro de Mensa Argentina y uno de los impulsores de la actividad en la región. Perito experto en genética forense y director de Polaris, un centro de tutorías que acompaña a estudiantes secundarios y universitarios, explicó que el objetivo es acercar la organización a personas interesadas en conocer sus capacidades y compartir experiencias con otros que tengan intereses similares.

Maria Isabel Sanchez

“Mensa es una organización internacional que reúne a personas con un coeficiente intelectual ubicado dentro del 2% superior de la población”, explicó. La asociación tiene presencia en más de 100 países y promueve espacios de encuentro, grupos de intereses y actividades entre sus integrantes.

Cómo es el examen para medir el coeficiente intelectual

La prueba de admisión se centra en el razonamiento lógico formal y no requiere conocimientos específicos ni preparación académica previa. Según detalló Lotito, se presentan ejercicios visuales en los que hay que reconocer patrones y completar una secuencia de figuras.

“Se trabaja con una grilla con nueve figuras, en la que uno tiene que decir cuál es la que falta”, describió. La evaluación es independiente del idioma, de la cultura y de los contenidos que haya aprendido cada persona, porque busca observar la capacidad para identificar relaciones y resolver problemas lógicos.

Según Lotito es muy intuitivo y rápido. El neuquino rindió el examen hace tres años en Buenos Aires y luego ingresó a la asociación.

La inscripción se realiza a través de los canales oficiales de Mensa Argentina. El arancel de $30.000 cubre los costos de organización de la jornada, incluido el traslado de los especialistas que toman las pruebas. La entidad se financia con las cuotas de sus propios miembros.

Laurent Simons tiene un coeficiente intelectual 145, un superdotado.

Desde la organización esperan que se presenten entre 30 y 50 personas de Neuquén y otras localidades de la región. La intención es que la convocatoria permita acercar la evaluación a quienes, por distancia o costos, no suelen tener la posibilidad de rendirla en otras ciudades.

Lotito prefirió hablar de personas con altas capacidades intelectuales antes que utilizar la palabra “superdotados”, que considera cargada de una idea de superioridad respecto del resto de la población.

“Tener esta inteligencia no significa ser más que alguien, sino ser distinto”, planteó. En ese sentido, aclaró que el coeficiente intelectual es una métrica que permite evaluar determinadas capacidades, pero no define por sí sola a una persona ni abarca todas las formas de inteligencia.

En las pruebas de coeficiente intelectual, el valor 100 representa la media de la población. Para ingresar a Mensa se requiere un resultado que ubique a la persona dentro del 2% con mayor puntuación, un umbral que suele corresponder a un CI de 130 o superior, según la escala utilizada.

Lotito explicó que existen algunos indicios que pueden despertar interés por conocer las propias capacidades: disfrutar de aprender, resolver con facilidad determinados problemas, sentir curiosidad por múltiples temas o experimentar una relación diferente con la educación. Sin embargo, aclaró que esas características no permiten determinar por sí solas el coeficiente intelectual.

Quienes quieran conocer la modalidad de los ejercicios antes de inscribirse pueden consultar los tests orientativos de Mensa Noruega y Mensa Dinamarca, disponibles a través de los canales de la organización. Son pruebas de orientación y no reemplazan el examen oficial de admisión.