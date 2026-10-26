¿Cómo es la calidad del aire en Neuquén? El monitoreo en tiempo real que muestra qué se respira en la ciudad.

Una plataforma web permite conocer, en tiempo real, qué se respira en Neuquén y cómo es la calidad del aire . Se trata de un proyecto entre Clean Air Data junto con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La articulación entre el sistema universitario público y la tecnología aplicada permite que la comunidad consulte de forma directa, transparente y constante las condiciones físicas de la atmósfera que respira día a día en el territorio del Alto Valle .

En diálogo con LU5, la directora científica de Clean Air Data, Marisa Cogliati , destacó que la puesta en marcha del portal web cleanairdata.com responde a una demanda histórica de democratización de la información ambiental.

Mediante un mapa interactivo accesible desde cualquier dispositivo, la plataforma despliega puntos georreferenciados que transmiten en tiempo real las mediciones captadas por las estaciones de monitoreo activas. Entre ellas se destacan el nodo ubicado en la Avenida Argentina de Neuquén Capital y la estación operativa en San Carlos de Bariloche, configurando una red inicial de cobertura sobre áreas clave.

Detrás de esta infraestructura digital se encuentra un prolongado trabajo de programación y calibración técnica. "Esto es un logro que estábamos buscando hace un tiempo, pero bueno, nos llevó un tiempito hacer el desarrollo de la página, así que tenemos la página propia de Clean Air Data donde uno puede ingresar y ver los datos en tiempo real de la calidad del aire en Neuquén", señaló.

El índice cromático: simplificación visual del dato técnico

Para evitar que la interpretación del estado del aire quede restringida al ámbito de los especialistas o requiera descifrar métricas abstractas —como la concentración en microgramos de material particulado por metro cúbico de aire—, el portal convierte la complejidad técnica en un código de colores estandarizado internacionalmente.

De este modo, la presencia de un cartel visual de color verde certifica un estado óptimo de la atmósfera, como reflejan los registros recientes de 0.4 en Neuquén Capital y de 0.6 en Bariloche, mientras que el desplazamiento hacia gamas rojas o violetas advierte sobre un paulatino e inconveniente deterioro ambiental.

Omar Novoa

La justificación científica de esta traducción pedagógica reside en tender un puente efectivo entre la medición dura y la comprensión cotidiana del ciudadano. En palabras de la investigadora de la UNCo, "si yo les digo hay 30 microgramos de material particulado, la gente me queda mirando. Entonces uno dice, 'es un índice de calidad del aire buena'. Es mucho más fácil para que la ciudadanía pueda comprender el dato sin ir al número que por ahí a veces es un poco áspero".

Esta escala visual garantiza un diagnóstico instantáneo, dado que "si el cartelito está verde, quiere decir que la calidad del aire está buena", mientras que cualquier alteración hacia tonos cálidos alerta sobre un incremento indeseado de contaminantes.

El efecto purificador de las lluvias en la atmósfera regional

Las dinámicas meteorológicas de la cuenca ejercen una influencia directa sobre la permanencia de los contaminantes atmosféricos. La humedad ambiental y los eventos de precipitación activan dos procesos físicos fundamentales para la purificación del aire: en primer lugar, las moléculas de agua se adscriben a las partículas microscópicas en suspensión, incrementando su masa y acelerando su caída a la superficie por gravedad; en segundo término, la caída directa de la lluvia produce un lavado mecánico o arrastre directo de la contaminación distribuida en la columna de aire.

Este fenómeno de saneamiento natural deja una huella visual clara sobre el paisaje regional. Tras secuencias de días húmedos o precipitaciones, el firmamento exhibe una tonalidad azul o celeste intensa como consecuencia de la baja presencia de aerosoles. Por el contrario, durante los períodos secos prolongados, la saturación de micropartículas dispersas difracta la luz solar y otorga al cielo un aspecto blanquecino.

Omar Novoa

La observación del color del cielo constituye, así, una manifestación empírica directa de la carga de material particulado que la propia lluvia se encarga de mitigar, dado que "la lluvia desde el punto de vista de la calidad del aire siempre tiene un efecto beneficioso porque lo que hace es limpiar las partículas que están en suspensión".

Democratización del dato ambiental mediante sensores comunitarios

El esquema concebido por la UNCo y Clean Air Data abre la posibilidad de que vecinos, agrupaciones comunitarias, comisiones vecinales o entidades sin fines de lucro adquieran e instalen nodos de monitoreo en sus propias viviendas o instituciones.

El equipamiento presenta un costo aproximado de 400.000 pesos -monto que varía según las especificaciones técnicas solicitadas- e integra sensores para medir material particulado de diversos diámetros respirables, presión atmosférica, temperatura y humedad, acompañados por un transformador, una tarjeta de memoria SD y el servicio de instalación inicial. Para su operación continua solo se requiere una toma de corriente estándar -donde se sugiere intercalar una fuente de alimentación ininterrumpida o UPS para prevenir apagones- y una conexión inalámbrica a internet.

Esta metodología participativa contempla la entrega del dispositivo con su correspondiente período de garantía y la alternativa de contratar un servicio posterior de mantenimiento técnico preventivo o correctivo a cargo del equipo universitario.

La expansión comunitaria de la red beneficia simultáneamente al Laboratorio de Climatología, que amplía su cobertura espacial en un contexto de restricciones presupuestarias para la investigación. Cogliati encuadra este modelo participativo en una filosofía integral donde "la democratización se logra con el dato público y gratuito", remarcando que la adquisición de estos nodos por parte de terceros representa "un aporte también al mismo proyecto que tenemos de la facultad porque por ahí a veces nos falta un poquito de presupuesto".

Densificación de la red para la detección de eventos locales e incendios

La amplificación geográfica de los puntos de medición adquiere una relevancia crítica en el corredor urbano e industrial que enlaza a localidades como Neuquén, Centenario, Vista Alegre, Plottier y Senillosa. Existe una diferencia sustancial entre los episodios de contaminación atmosférica de escala regional —capaces de afectar a toda la cuenca y ser detectados simultáneamente por todas las estaciones del sistema— y los eventos puntuales de origen local.

Durante las estaciones de primavera y verano, la elevada ventilación eólica de la zona disipa con rapidez las plumas de humo o emanaciones específicas; si el viento desplaza un foco contaminante en una dirección donde no hay un sensor cercano, la emergencia puede pasar inadvertida para la red existente, tal como ocurrió en un incendio registrado recientemente en Cipolletti.

Omar Novoa

Frente a la alta dispersión atmosférica provocada por las brisas regionales, la captura de emisiones agudas producidas por quemas o siniestros exige una cobertura territorial de alta resolución. Una distribución más tupida de dispositivos a lo largo de las áreas residenciales e industriales permite registrar el trayecto exacto de los contaminantes y tomar medidas de resguardo sanitario en tiempo oportuno. Como sintetizó la responsable técnica del proyecto, la omisión de registro ante siniestros de escala reducida "se soluciona teniendo una red un poquitito más densa".