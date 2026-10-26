El gobierno provincial le hizo una propuesta salarial a ATEN.

Se firmó un acta y ahora el gremio docente deberá decidir en asambleas si acepta lo ofrecido por el Ejecutivo.

El gobierno de la provincia de Neuquén formuló una propuesta salarial al gremio docente ATEN , después de una reunión realizada este lunes por la noche en Casa de Gobierno.

Del encuentro participaron, en representación del Poder Ejecutivo, el Ministro de Gobierno, Jorge Tobares ; la Ministra de Educación, Soledad Martínez ; la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano ; el Subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López ; el Subsecretario de Gobierno, Juan Grandi ; y la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi.

Por el lado de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) lo hicieron la secretaria General, Fany Mansilla ; la secretaria Adjunta, Cintia Galetto ; el secretario Gremial, Ángel Zalazar ; los vocales Emiliano Garay , Marcela Correa y Lujan Noé y consejeros del ISSN Walter Arias y Stella Riquelme .

Propuesta

En el acta firmada por las partes, el Gobierno neuquino propuso para el primer semestre 2027 aplicar una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero de 2027 y el mes de junio de 2027.

Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril y julio de 2027. Para el primer caso se considerará el salario del mes de marzo de, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027.

A su vez, la actualización de julio se hará con el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio de 2027, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril.

Esas variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), y el cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el total nacional.

Adicionales

Al mismo tiempo, el Ejecutivo también propuso aplicar un incremento salarial del cuatro por ciento (4%) a los haberes correspondientes al mes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes, conforme a la pauta salarial vigente acordada para el ejercicio 2026.

También otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, consistente en una suma de $480.000, a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027, a los trabajadores activos durante el mes de diciembre 2026 del Escalafón Docente, siendo extensivo al sector pasivo en las proporciones establecida por ley.

La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija por cada hora cátedra. En caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menor cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.

Incentivo docente

El Gobierno se comprometió a “garantizar durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027 la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto “Conectividad Nacional”, los cuales serán afrontados con recursos propios del Tesoro Provincial, en las mismas condiciones y modalidades de liquidación vigentes al mes de diciembre de 2026, sin perjuicio de la prosecución de los reclamos que correspondan ante el Estado Nacional”.

Además, se continuará con la “actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22, conforme al mecanismo vigente”.