En las últimas horas, un reconocido periodista de la farándula alimentó las versiones de una fuerte separación entre los hermanos Stoessel. Los detalles del distanciamiento.

Aseguran que Tini Stoessel ya no le dirige más la palabra a su hermano Fran: los motivos

Mientras pareciera que en las últimas horas aparecieron indicios sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y su madre Mariana Muzlera , en el mundo del espectáculo crecen las versiones de que la relación con su hermano Francisco Stoessel está peor que nunca.

El periodista Juan Etchegoyen fue contundente con su información y dio detalles que marcan cómo está la situación: "Lo que antes era tenso, ahora es nulo".

"Una interna que crece a pasos agigantados, que cada vez es peor, que hasta acá tenía a Tini Stoessel por un lado y a sus padres por el otro, ahora suma un nuevo condimento y es el rol, el vínculo de Fran Stoessel con su hermana Tini", dijo en el ciclo Mitre Live, el cual conduce.

En su relato, contó cómo era la relación antes del escándalo con su familia directa: "Cuando salió todo esto, la información que tenía yo era que el tema de Tini era con sus padres, no era con su hermano, que con su hermano mantenía cierta relación, pero las cosas fueron cambiando".

A esto, le agregó detalles: "El distanciamiento de Tini con sus padres Alejandro y Mariana está confirmado. Fue el mismo Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel que dijo en la tele que no se hablaban hace dos meses. La data que me dieron en las últimas horas es que la relación de Tini y Francisco Stoessel estaría quebrada por estas horas".

En la misma sintonía siguió dando detalles: "Me dijeron que lo que antes era tenso entre Tini y Francisco Stoessel ahora es nulo".

"Que había ciertas conversaciones, algunas que otras esporádicas, pero que ya eso que era tenso, porque además hay que entender a Tini y hay que entender a Fran. O sea, Tini está, quieras o no, enfrentada a sus padres y Fran está en el medio", sumó.

El origen del conflicto entre los hermanos Stoessel

"Fran mantiene un vínculo diario con sus padres, una muy buena relación. Alguien me contó que a Fran le dieron a entender que en esta guerra, en esta interna, debía estar en alguno de los dos bandos, y eligió el de sus padres", dijo Etchegoyen.

Además, profundizó en el detalle que generó la disputa: "También me dijeron que no le habría caído bien a Tini Stoessel que Fran Stoessel haya hecho algunos gastos que incluso han trascendido públicamente en un momento donde la fortuna de los Stoessel está en revisión".

El llamativo gesto de la mamá de Tini Stoessel que generó especulaciones de reconciliación

Un pequeño movimiento en las redes sociales volvió a poner el foco sobre la vida personal de Tini Stoessel. En medio de las versiones que circularon durante las últimas semanas sobre una posible crisis familiar, una interacción inesperada despertó nuevas preguntas acerca de la relación entre la cantante y su mamá, Mariana Muzlera.

El episodio no pasó inadvertido entre los usuarios y rápidamente generó distintas interpretaciones. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las protagonistas se pronunció públicamente para aclarar qué significa este gesto ni si representa un cambio en el vínculo entre ambas.

El gesto de Mariana Muzlera en una publicación de Tini Stoessel

La situación se originó a partir de una fotografía que Tini compartió en sus redes sociales. En la imagen, la artista aparece abrazada a su perra y recibió un “me gusta” de su mamá, una interacción que llamó la atención en medio de los rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Quien advirtió el detalle fue la periodista Marcia Frisotti, conocida en las redes como Pochi, de la cuenta @Gossipeame. La comunicadora compartió la situación en sus historias de Instagram y planteó el interrogante que surgió a partir de la reacción de Muzlera: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”, escribió, al poner sobre la mesa dos posibles interpretaciones del movimiento.

Aunque el gesto quedó expuesto públicamente, no hay información que permita confirmar que haya existido una conversación entre madre e hija o que ambas hayan llegado a un acuerdo para recomponer su relación.

Los rumores familiares que involucran a Tini Stoessel

La atención sobre el entorno familiar de la cantante aumentó después de que trascendieran versiones periodísticas acerca de presuntas diferencias relacionadas con la administración de su patrimonio y el manejo de su carrera artística. De acuerdo con esas informaciones, Tini habría tomado la decisión de finalizar la representación artística de su padre, Alejandro Stoessel, y solicitado una auditoría para revisar la gestión de sus bienes e ingresos.

Estas versiones alimentaron las especulaciones sobre posibles tensiones dentro de la familia y llevaron a que distintas publicaciones de sus integrantes fueran observadas con especial atención. En ese contexto, la reacción de Mariana Muzlera a la fotografía de su hija adquirió otra dimensión y volvió a instalar interrogantes sobre el estado actual de la relación.

¿Hubo una reconciliación entre Tini y su mamá?

Por ahora, no existe una confirmación pública de que Tini Stoessel y Mariana Muzlera hayan retomado el diálogo o superado las supuestas diferencias que motivaron las versiones de distanciamiento. El “me gusta” constituye una interacción visible en redes sociales, pero no alcanza por sí solo para determinar qué intención hubo detrás ni cuál es la situación actual entre ambas.

Mientras crecen las interpretaciones sobre el gesto, la cantante y su mamá mantienen el silencio respecto de los rumores. Por eso, la posibilidad de un acercamiento o de una reconciliación continúa siendo una incógnita, a la espera de alguna declaración que permita conocer más detalles sobre el vínculo familiar.