Tini Stoessel explicó los problemas técnicos que impidieron su recital , pidió disculpas a sus fans y la productora anunció cómo se devolverán las entradas.

Escándalo: Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami y explicó lo que pasó

La presentación de Tini Stoessel en Miami terminó de manera inesperada y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Lo que debía ser una nueva parada de su gira internacional se convirtió en una noche de incertidumbre , con fanáticos que ya se encontraban en los accesos del estadio y esperaban verla sobre el escenario.

La suspensión del espectáculo provocó sorpresa y malestar , mientras comenzaron a conocerse detalles sobre los inconvenientes que habrían impedido concretar el recital. Ante las repercusiones, la artista argentina decidió expresarse públicamente y explicar qué ocurrió detrás de la cancelación.

El show estaba previsto para el domingo por la noche en el Kaseya Center de Miami , como parte de Futttura, el proyecto musical con el que Tini lleva adelante su gira internacional. Sin embargo, la presentación fue suspendida minutos antes de su inicio.

A través de sus historias de Instagram, la cantante manifestó su tristeza por lo sucedido y puso el foco en los seguidores que habían organizado su viaje para asistir al espectáculo: “Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, expresó al comienzo de su mensaje.

Tini Stoessel rompió el silencio: hizo referencia al cambio que está atravesando

Luego, apuntó contra las condiciones técnicas y de producción que encontró su equipo en el estadio: “El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, denunció.

Los problemas técnicos que impidieron realizar el show

Según explicó Tini, las dificultades no se limitaron a cuestiones que pudieran resolverse con ajustes de último momento. La artista señaló que tampoco se habían realizado pruebas indispensables para garantizar la seguridad, entre ellas, las vinculadas con los vuelos escénicos.

Pese a los inconvenientes, su equipo continuó trabajando para intentar solucionar los problemas y conseguir materiales y equipamiento que, de acuerdo con su versión, deberían haber estado disponibles: “Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, afirmó. Luego, dejó en claro su postura sobre las condiciones en las que se pretendía llevar adelante el recital: “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

En ese sentido, remarcó: “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”. La cantante también adelantó que se compartiría un comunicado formal con información detallada sobre las deficiencias técnicas y operativas que, según explicó, derivaron en la cancelación.

Qué dijo Tini sobre el futuro de Futttura

En su descargo, Stoessel también hizo referencia a las circunstancias que rodean la gira, aunque aclaró que no profundizaría sobre ese tema en ese momento. Además, reafirmó su compromiso con el proyecto musical y con las personas que forman parte de él: “Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí”, expresó.

Finalmente, volvió a disculparse con sus seguidores y agradeció el acompañamiento recibido en medio de la situación. “No se imaginan cuánto lamento todo esto”, escribió.

El comunicado de la productora y las devoluciones de entradas

Tras la suspensión, Ake Music, la productora a cargo del espectáculo, también publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar la decisión. La empresa informó que el recital fue cancelado por “el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, condiciones que consideró indispensables para realizar la presentación.

Además, pidió disculpas a los asistentes y explicó que quienes adquirieron entradas podrán consultar las devoluciones a través de los canales oficiales de venta. Según precisó, el reembolso se efectuará automáticamente mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra.

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Las repercusiones y los señalamientos contra Alejandro Stoessel

La polémica también alcanzó a Alejandro Stoessel, padre de la cantante y exsocio suyo, cuyo nombre apareció entre los señalamientos por su presunta responsabilidad en lo ocurrido. El episodio volvió a poner el foco sobre el vínculo familiar, que, según trascendió, estaría roto actualmente. Mientras tanto, la cancelación del recital en Miami abrió un nuevo capítulo de controversia alrededor de Tini, su equipo y la organización de Futttura.