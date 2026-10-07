¡Sorpresa total! Tini Stoessel habría invitado a una gran figura a su casamiento: "ahora que son amigas"

Se reveló un detalle inesperado sobre la lista de invitados de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la presencia de una estrella del espectáculo local.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul genera cada vez más expectativa y, a medida que se acerca la fecha, comienzan a conocerse algunos detalles de una celebración que promete reunir a varias de las figuras más importantes del espectáculo, la música y el deporte argentino.

Mientras crece la atención sobre la boda , también empiezan a aparecer los nombres de quienes acompañarán a la pareja en uno de los momentos más importantes de sus vidas. En las últimas horas, una información revelada por Ángel de Brito sorprendió especialmente por la identidad de una de las invitadas.

El conductor fue consultado en su programa de streaming acerca de la presencia de Lali Espósito en el casamiento de Tini con Rodrigo de Paul. La respuesta fue contundente y confirmó que la cantante recibió la invitación para ser parte de la celebración: “Hola Ángel, ¿sabés si a Lali la invitaron al casamiento de Tini?”, le preguntaron al periodista durante la transmisión. Sin rodeos, De Brito respondió : “ Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos” .

Lali Esposito, la gran sorpresa

La confirmación adquiere especial relevancia por la historia reciente entre las dos artistas. Durante los últimos meses, Tini Stoessel y Lali Espósito protagonizaron distintos gestos públicos que evidenciaron un acercamiento entre ellas, dejando atrás cualquier especulación sobre una posible distancia. Uno de los momentos que más repercusión tuvo ocurrió durante el show que Lali realizó en River. Allí, ambas compartieron escenario y sorprendieron al público al aparecer vestidas de novia, una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital.

En ese contexto, la presencia de Lali en el casamiento de Tini representa otro gesto dentro de la relación que las dos cantantes construyeron en esta nueva etapa. Además, según la información difundida, el intercambio sería mutuo, ya que Lali también habría invitado a la hija de Alejandro Stoessel a su propia boda.

Así se preparan Tini y Rodrigo de Paul para su gran día

La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para el próximo 19 de diciembre. Con la fecha cada vez más cerca, comienzan a conocerse nuevos detalles sobre una fiesta que promete contar con invitados de alto perfil y que ya se instaló entre los eventos más esperados del año. La confirmación de Lali Espósito como una de las invitadas estrella suma así un nuevo capítulo a la celebración y vuelve a poner el foco en la renovada amistad entre las dos populares artistas argentinas.