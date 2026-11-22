La muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, generó conmoción entre los seguidores de la modelo. El fallecimiento ocurrió el martes 17 de noviembre, aunque la noticia trascendió públicamente dos días después. El hombre no pertenecía al ambiente artístico y había mantenido un perfil alejado de la exposición mediática, hasta que su relación con la exparticipante de Gran Hermano lo acercó a las noticias del espectáculo.

A diferencia de la modelo, que alcanzó notoriedad por su participación en el reality show de 2015, él llevaba una vida fuera de la televisión. Según trascendió, se dedicaba al rubro gastronómico y era empresario . En sus redes sociales compartía imágenes de su vida cotidiana, con especial presencia de actividades deportivas, salidas al aire libre y momentos junto a sus perros. También publicaba fotografías y videos con India, su única hija, con quien se mostraba jugando y compartiendo distintas actividades.

La historia sentimental entre ambos comenzó en 2022 y tuvo un giro importante pocos meses después. En septiembre de ese año, la modelo anunció que estaba embarazada, pero en octubre confirmó que la relación había terminado . La separación se produjo durante la gestación y sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja había compartido públicamente la noticia de la llegada de su primera hija. En abril de 2023 nació la pequeña, en Mar del Plata, y Ricciardelli estuvo presente durante el nacimiento.

La ruptura no estuvo exenta de dificultades y, con el tiempo, algunos desacuerdos llegaron a hacerse públicos. En julio de 2024, cuando la nena tenía poco más de un año, Delgado utilizó sus redes sociales para cuestionar el vínculo que mantenía con el padre de su hija. "Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente", escribió entonces. También sostuvo que había intentado mantener una relación cordial por el bienestar de India, pero que ya no quería continuar en esas condiciones.

Fuerte descargo de Maypi Delgado: el calvario que vive con su ex



"La pasé muy mal en el embarazo"

"Él solo se maneja con maltrato"

"Para que me pase la cuota tengo que rogarle"

"No quiere ver a la hija"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/J6PVtdYBPY — América TV (@AmericaTV) July 11, 2024

En aquella oportunidad, la modelo también se refirió a las dificultades que atravesaban en la crianza y cuestionó la falta de continuidad en el contacto de Ricciardelli con la pequeña. Sus declaraciones tuvieron repercusión en los programas de espectáculos y volvieron a poner en primer plano una separación que había comenzado durante el embarazo. Pese a esos antecedentes, las publicaciones del empresario mostraban que compartía distintos momentos con la nena.

Con el paso del tiempo, Delgado volvió a apostar al amor. En enero de 2025 presentó a Matías Poropato, un hombre al que había conocido en la puerta del jardín al que asistía India. La modelo contó que la historia había comenzado de una manera inesperada y describió a su nueva pareja como alguien que formaba parte de su entorno cotidiano. Mientras tanto, Ricciardelli continuó manteniendo un perfil bajo y alejado de las entrevistas y las apariciones públicas.

Por qué se produjo la muerte de Matías Ricciardelli

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular a través de Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, periodista y panelista de Puro Show. La comunicadora confirmó en sus historias de Instagram que el empresario había muerto el martes y, ante las preguntas de sus seguidores, evitó profundizar sobre lo ocurrido. "Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles", explicó.

Frente a la repercusión y a los numerosos mensajes que recibió, Maypi también decidió expresarse en sus redes sociales. Primero publicó un pedido de respeto y explicó que no respondería consultas sobre lo sucedido. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general", escribió.

Este sábado, la modelo compartió además una serie de fotografías junto a Ricciardelli, India y sus mascotas, en un posteo atravesado por el dolor de la pérdida. En ese mensaje dejó una frase de despedida dirigida al padre de su hija: "Sé que siempre vas a estar para ella… hoy solo digo gracias". La publicación permitió conocer otra dimensión del momento que atraviesa la familia, mientras la exparticipante del reality pidió preservar la intimidad de la nena y de sus seres queridos.