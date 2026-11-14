Un ex Gran Hermano se sumó a una plataforma de contenido para adultos: "Lo que tanto pidieron"

Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano , sorprendió a sus seguidores al anunciar que comenzó a publicar contenido erótico en una plataforma para adultos . El mediático abrió su propio perfil de suscripción paga y se sumó a una tendencia cada vez más extendida entre las figuras surgidas de la televisión. La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen para promocionar esta nueva propuesta. Según explicó, la decisión llegó después de recibir numerosos pedidos de sus fanáticos.

El anuncio fue acompañado por una fotografía en la que el exconcursante mostró sus abdominales y anticipó qué podrán encontrar quienes ingresen a su espacio. Simone eligió una frase breve para despertar la curiosidad de sus seguidores y presentar el lanzamiento. "Lo que todos pidieron", escribió en una historia de Instagram , junto con el enlace para acceder a su perfil. De esa manera, confirmó su desembarco en el negocio del material exclusivo por suscripción.

La propuesta incluye fotografías y videos destinados a quienes buscan acceder a publicaciones que no comparte en sus cuentas abiertas. En sus primeras apariciones dentro del sitio, el joven incorporó producciones de carácter sensual y otras imágenes con mayor exposición física. Así, comenzó a construir un espacio propio para comercializar contenido directamente con sus admiradores, sin depender de las plataformas tradicionales de entretenimiento ni de sus participaciones televisivas.

Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano, se abrió una cuenta de OF: la suscripción cuesta $23.000 al mes. https://t.co/d2lsYLibkX pic.twitter.com/lhrkCUShz9 — MDZ Online (@mdzol) November 13, 2026

En cuanto al precio, Simone estableció una tarifa de 15 dólares mensuales para quienes quieran convertirse en suscriptores. Ese monto permite acceder a las publicaciones iniciales disponibles en su cuenta, que combina material fotográfico cuidado con imágenes de tono erótico. El valor quedó fijado en moneda extranjera y forma parte de la modalidad de pago que utilizan este tipo de servicios para ofrecer contenido exclusivo a sus usuarios.

Las famosas que también se sumaron a las plataformas eróticas

La decisión también se inscribe en un fenómeno que involucra a distintas figuras del espectáculo, que encontraron en las plataformas de suscripción una alternativa para generar ingresos a partir de su popularidad en internet. Entre quienes incursionaron en ese mercado aparecen Flor Vigna y Cazzu, que también utilizaron sus redes para promocionar publicaciones destinadas a sus seguidores. En ese escenario, el ex Gran Hermano apuesta a convertir la atención que conserva desde su paso por el reality en una fuente de ingresos propia.

Para Simone, el lanzamiento representa una nueva etapa después de su participación en el programa, que le permitió ganar visibilidad y construir una comunidad en redes sociales. Ahora, el mediático busca ampliar sus propuestas digitales con fotografías y videos de acceso restringido. La respuesta de sus fanáticos y el interés que despierte el perfil serán claves para conocer el alcance de esta iniciativa.