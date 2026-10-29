Hace solo dos semanas habían festejado con el club de toda su vida. La incesante búsqueda sigue, luego de que divisaron el cuerpo de uno de ellos.

Los hermanitos desaparecidos en el río de Santa Cruz: campeones de fútbol y a punto de dar una gran prueba.

Santa Cruz continúa movilizada en la búsqueda de José y Leo Virreira, los dos hermanitos de 12 y 10 años de edad que el pasado domingo 25 de octubre fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos , mientras jugaban con dos chicos más grandes en la zona de Palermo Aike.

Recién este jueves por la mañana, los incesantes rastrillajes permitieron divisar desde un helicóptero el cuerpo de uno de ellos, en una zona del río muy peligrosa y que hace extremadamente difícil la tarea de los buzos de rescate.

Futbolistas precoces y con condiciones: así son mencionados José y Leo por sus allegados.

Su abuelo, Emilio Virreira, recordó que hace apenas poco más de dos semanas, los dos habían salido campeones en sus respectivas categorías en el club Talleres de Río Gallegos, en el que jugaron prácticamente desde que empezaron a caminar.

Emilio contó que esa coronación les abrió la posibilidad de probarse en un club más importante de la Patagonia, y que la prueba iba a ser esta misma semana.

Los padres y el abuelo de José y Leo Virreira, los hermanitos desaparecidos en el río Gallegos (Foto de La Opinión Austral).

“Hoy tenían una propuesta de Comodoro Rivadavia (en la provincia de Chubut) para poder ir a hacer su prueba”, relató el abuelo este miércoles en declaraciones a medios locales.

Incluso, precisó que el mayor de los dos “ya estaba inscripto para estudiar en el Colegio Industrial” de Comodoro.

Emilio contó también que la familia Virreira, humilde y trabajadora, estaba buscando la manera de reunir el dinero necesario para costear el viaje. Los dos chicos estaban muy ilusionados con la posibilidad de acceder a un club más importante para sus sueños de futbolistas.

El acompañamiento del club

La relación de José y Leo con el Club Talleres siempre fue más allá de lo deportivo.

Virreira describió a la institución como un espacio central en la vida cotidiana de sus nietos. “En el club Talleres están más tiempo (que en su casa), es como la escuela”, dijo.

Profesores del club se hicieron presentes en el lugar del accidente para acompañar a la familia de los pequeños que, desde la desaparición, acampa a la vera del río.

"Les pido que me ayuden a rescatar a mis hijos"

Emilio también se refirió al sufrimiento que están atravesando su hijo y su nuera, el padre y la madre de José y Leo.

Los dos están recibiendo atención médica y psicológica, y el padre de los nenes sufrió una descompensación durante una de las noches, cuando los rastrillajes deben ser suspendidos ya que no hay manera de avanzar por la falta de visibilidad y las dificultades que presentan el terreno y el río Gallegos.

“No hay palabras, no hay un consuelo”, expresó el abuelo.

Este miércoles, Katherin Reyna Escobar, la mamá de Leo y José, expresó su angustia. “Yo nada más les pido que me ayuden a rescatar a mis hijos. Ya son tres días, ya no sé qué voy a hacer sin ellos. Nada más ayúdenlos a buscarlos”, le manifestó al medio local La Calle y Vos.

Emilio, por su parte, valoró el esfuerzo puesto en la búsqueda y, fundamentalmente, la colaboración de las personas de Santa Cruz que se sumaron de manera voluntaria.

“Quiero agradecer a esa gente que se metió al agua, a todos. Pedir ayuda no es malo”, dijo.