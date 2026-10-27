En ese sector del río Gallegos murieron dos nenas en 2012, y después hubo otro caso, con un hombre como víctima. "Parece manso pero es peligroso", advierten.

Angustia por los hermanitos desaparecidos en el río: los antecedentes fatales de un lugar peligroso.

Continúa en Santa Cruz la intensa búsqueda de los dos hermanitos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos , con más de 120 efectivos de diversas fuerzas de seguridad y emergencias, y el empleo de buzos, drones y perros especializados.

La desaparición de los dos nenes se produjo este domingo alrededor de las 16, mientras jugaban en el río con otros dos chicos, de 14 y 15 años, que lograron salir del agua.

El hecho ocurrió en la zona de Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos , un lugar peligroso del río, con pozones, corrientes y sectores de escasa visibilidad.

Se trata de un sector que tiene antecedentes de otros episodios fatales, con dos hechos recordados en la región, que ocurrieron hace algo más de una década y en los que murieron dos niñas y un hombre, respectivamente.

La búsqueda de los dos hermanitos que fueron arrastrados por el río Gallegos este domingo, en Santa Cruz.

La primera de aquellas tragedias se produjo el 11 de noviembre de 2012, en el punto conocido como Los Canillitas.

Ese domingo, tres nenas que caminaban por la orilla del río cayeron al agua, perdieron pie y fueron arrastradas por la corriente.

Un hombre que vio lo que estaba pasando se metió en el río y logró rescatar a una de las tres, pero las otras dos, que fueron identificadas como Liria Godoy, de 14 años, y Zaira Maldonado, de 13, murieron ahogadas.

El cuerpo de Liria recién fue hallado cuatro días más tarde y el de Zaira, el sábado siguiente a la tragedia, en un pozón del río donde prácticamente no había visibilidad bajo el agua.

Otra víctima fatal del río

En enero de 2013 se produjo un nuevo accidente fatal. En esa ocasión, un hombre de 28 años cayó en un pozo del río y también fue arrastrado por la corriente.

La situación se dio durante una tarde de calor, en uno de los accesos que suelen utilizar los vecinos de Río Gallegos para acercarse al agua.

Un policía que se encontraba en el lugar consiguió sacar del río al hombre que había sido llevado por la corriente, quien ya se encontraba sin conocimiento. Pese a los intentos posteriores de reanimación, falleció minutos después de haber sido rescatado.

Santa Cruz: los peligros del río Gallegos

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, quien participa del operativo de búsqueda de los dos hermanitos que desaparecieron el domingo último, describió la peligrosidad del cauce de agua y puntualmente, de la zona de La Toma, en Palermo Aike, donde se produjo el dramático episodio.

“El río se ve manso, pero hay una corriente importante que arrastra todo”, expresó el comisario.

El principal riesgo son los pozones: zonas donde el fondo cae de golpe y el agua gana profundidad.

No siempre se advierten desde la superficie, así que una persona puede pasar de un lugar donde hace pie a otro donde ya no.

En uno de esos pozones fue hallada en 2012 Zaira Maldonado, quien, según las crónicas periodísticas publicadas en aquel momento por medios de Santa Cruz habría quedado atrapada y estancada en el fondo.