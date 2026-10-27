Más de 100 efectivos de distintas fuerzas intentan hallar a los chicos de 10 y 12 años a los que arrastró el río Gallegos. Gestiones para sumar tecnología.

Hermanitos desaparecidos en Santa Cruz: tratan de activar un nuevo mecanismo de búsqueda en el río.

Las autoridades de Santa Cruz confirmaron que realizan gestiones urgentes para sumar tecnología a la búsqueda de los dos hermanitos de 10 y 12 años de edad que este domingo 25 de octubre desaparecieron arrastrados por la corriente mientras jugaban en el río Gallegos.

Los operativos en la zona de Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, ya llevan cerca de 40 horas ininterrumpidas, desde que se recibió el alerta cerca de las 16 del domingo.

Según informó el gobierno santacruceño, la búsqueda involucra alrededor de 120 efectivos de distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, que trabajan de manera coordinada en el sector, realizando rastrillajes por tierra, agua y aire.

Este lunes, a los efectivos a pie, motorizados y buzos se incorporaron equipos de drones y perros especializados en rastreo “para levantar algún olor específico en el río y después poder trabajar en concreto en diferentes áreas”, indicó el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos.

La búsqueda comenzó a las 16 del domingo en el río Gallegos.

El funcionario explicó, asimismo, que se están llevando a cabo gestiones con el Club Náutico CeMA para conseguir una ecosonda, un recurso tecnológico que podría contribuir a las tareas de búsqueda en el agua.

La ecosonda permitiría buscar desde fuera del agua objetos o cuerpos sumergidos, mediante ondas de sonido o ultrasonido, un mecanismo que hasta ahora no se utilizó en la búsqueda precisamente por la falta de este recurso.

De este modo se podría continuar la búsqueda en el río en horario nocturno algo que no se pudo hacer durante las noches del domingo al lunes y del lunes al martes, ya que los protocolos impiden avanzar en el río cuando no hay visibilidad, por la peligrosidad que implica.

Las dificultades para trabajar de noche

Mientras tanto, el ministro señaló que continúa el trabajo articulado de efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, personal sanitario y otras áreas.

“No vamos a descansar hasta encontrarlos”, afirmó.

Prodromos confirmó que el área de trabajo ya se encuentra delimitada y que la prioridad ahora es concentrar los recursos en búsquedas específicas.

El funcionario provincial aclaró por qué se trabaja menos durante las noches, y subrayó las condiciones de visibilidad en el río hacen necesario adoptar precauciones para resguardar también a quienes participan de la búsqueda.

“Trabajar en horas nocturnas, sobre todo en la parte del río, por ahí puede generar un mal mayor”, advirtió.

Santa Cruz y un pedido para el verano

A la vez, el ministro destacó que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ordenó poner a disposición toda la logística que sea necesaria para llevar adelante el operativo.

En relación con este episodio que mantiene en vilo a toda la provincia y con la temporada de verano que se acerca, Prodromos hizo hincapié en la importancia de la prevención y le pidió a la gente que tenga especial cuidado al acercarse a los cursos de agua.

“Los ríos parecen que están bajitos y, de golpe, por ahí empiezan unas correntadas que, cuando nos queremos acordar, pueden generar una desgracia”, expresó.