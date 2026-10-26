La hizo un estadounidense que acampó sobre un glaciar con grietas, en un lugar poco usado. Evitó la toma fácil y dejó afuera el pico más famoso del lugar.

Una inusual foto de un paisaje muy conocido de la Patagonia ganó el premio a la mejor de 2026.

Una imagen del macizo de El Chaltén , en la Patagonia Argentina , fue elegida como la mejor foto de paisaje del año en los prestigiosos premios Natural Landscape Photography Awards (NLPA).

Se titula “Shadow Puppets” (sombras títere) y es obra del estadounidense Abraham Saikley, que se quedó con el premio que el jurado entregó a la mejor imagen de 2026 .

El nombre elegido para la foto no es casual. La escena muestra las agujas del macizo alcanzadas por enormes sombras lanzadas por otra montaña que no aparece en la imagen, y está a espaldas del fotógrafo .

Fue captada a comienzos del invierno de 2026, desde el sector occidental del famoso monte Fitz Roy, algo así como su lado oculto ya que es un rincón que casi no suele mostrarse.

La particularidad es que ese cerro preciado para montañistas de todo el mundo y miles de veces fotografiado, no aparece en la imagen.

Quedó fuera del encuadre, apenas hacia la izquierda, y en su aparecen otras agujas del conjunto montañoso de El Chaltén.

La audacia del fotógrafo

Esa decisión original y poco esperable influyó para que el jurado valorara el logro, según la reseña oficial publicada por Lanscape.

Remarcaron que hace falta mucha confianza para, después de internarse en la Patagonia y subir un glaciar, tomar la decisión de dejar afuera una de las montañas más famosas del mundo.

Los otros argumentos fueron que la obra de Saikley no dependió de luz de amanecer o atardecer, de niebla ni de nieve dramática.

Abraham Sakley, el autor de la imagen premiada como la mejor foto de paisajes de 2026.

Lo que más atrapó la atención del jurado fueron las crestas de perfil dentado del macizo y las sombras igual de dentadas que proyectaba la cresta ubicada detrás del fotógrafo, provenientes del Cerro Torre.

Lo que define la imagen, justamente, está del lado contrario a la toma, a espaldas del fotógrafo.

Para los jurados, ese cruce entre el perfil dentado del macizo y esas sombras que convergen a gran distancia fue uno de los factores que hicieron excepcional la toma.

Cómo se sacó la foto

La imagen no se consiguió desde uno de los miradores habituales, adonde llegan miles de visitantes en cada temporada.

Según la descripción publicada por On Landscape, Saikley se internó en el macizo y acampó en altura sobre un glaciar con grietas para trabajar desde un sector poco frecuentado y donde, además, está habilitado el uso de drones.

En una entrevista publicada en este 2026, Saikley contó que estuvo seis meses en la Patagonia, siguiendo algo que ya es parte de su forma de vida: pasar largas temporadas en ambientes naturales para conocer la luz, el clima y el comportamiento del paisaje, y así poder decidir las mejores tomas.

Las fotos como forma de vida

En los últimos cuatro años, explicó, estuvo en promedio más de 300 días anuales en lugares silvestres.

Además de la Patagonia, pasó cuatro meses en Alaska y Yukón, dos meses en las Rocosas canadienses, un mes en el Himalaya y otros dos en los Andes peruanos.

Según su visión, estar a diario en el terreno le permite observar el clima y el suelo, y anticipar mejor cuándo y dónde puede darse una situación fotográfica especial.

En El Chaltén, esa paciencia derivó en la imagen que ahora fue consagrada como la mejor del certamen.

Abraham Sakley en acción en El Chaltén. abrahamsakley.com

Según su sitio oficial, Saikley estudió neurociencia y filosofía en Claremont McKenna College y trabajó en laboratorios de investigación de Stanford y de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

A principios de 2022 dejó su empleo en Stanford y desde entonces vive en su auto en zonas silvestres, sobre todo en la Sierra Oriental de California, cuando no está en expediciones a destinos lejanos como El Chaltén.

Su trabajo fotográfico fue usado comercialmente por marcas como Patagonia, Scarpa y Peak Design. Y fue tapa del número 359 de la revista On Landscape, que entrega estos premios.

Los números del concurso fotográfico

La sexta edición del certamen recibió 11.929 imágenes de 1.086 autores de 52 países, un volumen enorme dentro de la fotografía de paisaje.

De ese total, 2.558 fotos pasaron a la instancia de verificación de los archivos originales y solo 170 alcanzaron la etapa final.

Allí, “Shadow Puppets” fue elegida como Photograph of the Year, el premio destinado a la mejor imagen individual presentada en cualquiera de las categorías.

La foto premiada en la portada de On Landscape.

La organización entrega dos distinciones principales. Saikley ganó la de la fotografía del año, que reconoce una única imagen.

El premio Natural Landscape Photographer of the Year, en cambio, evalúa el conjunto de imágenes presentadas por cada autor.

Y aunque a veces el que obtiene los dos reconocimientos es el misma autor, en esta edición este premio quedó para el austríaco Lukas Furlan.