Casa del horror en Esquel: el bioquímico que tenía encerrados a su mujer e hijos dio su explicación de por qué lo hacía

La Justicia de Chubut mantiene bajo prisión preventiva a Miguel Battista. Sus tres hijos no presentan problemas de salud, pero su mujer debió ser internada.

Casa del horror: el bioquímico que tenía encerrados a su mujer e hijos dio su explicación de por qué lo hacía.

Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años que fue detenido en Esquel , provincia de Chubut, y está acusado de mantener encerrados en su casa a su esposa y sus tres hijos de 19, 17 y 13 años, no habría negado la particular situación en la que vivía su familia, pero sí el enfoque que le da la justicia y por el cual está siendo investigado.

El viernes último, Battista fue procesado y se dispuso su prisión preventiva por un plazo inicial de solo 10 días.

Fue después de que una vecina llamó a la Policía porque escuchaba gritos en la casa de Battista, ubicada en el pasaje Las Cascadas al 600, en una zona residencial de Esquel, y le llamaban la atención las ventanas siempre cerradas.

Según versiones policiales posteriores, los agentes que llegaron al lugar escucharon también gritos pidiendo auxilio, antes de rescatar a la mujer de Battista y a los tres hijos.

"Una forma de ver la vida"

El abogado que representa a Battista, Daniel Sandoval, fue quien transmitió el punto de vista del acusado respecto de los hechos por los cuales se lo acusa de abandono de persona agravado por el vínculo, ya que su esposa fue encontrada en muy mal estado de salud, con una grave enfermedad ya avanzada.

“El niega los hechos. Dice que tiene que ver como una forma de ver la vida, de mantenerse a resguardo de cualquier embate”, indicó el letrado.

Sandoval insistió en que para Battista se trataba de “una forma de vida” y le dijo al medio local Noticias de Esquel que sus familiares no estaban encerrados contra su voluntad sino que era algo aceptado por todos.

¿Cuánto tiempo estuvieron en la casa de Esquel?

Los hijos de Battista tienen 13, 17 y 19 años, confirmó el abogado, y en sus edades basó el argumento según el cual las condiciones en las que estaban era algo consensuado.

“Si se emplea la lógica, podemos ver que tres jóvenes de esas características fácilmente pueden doblegar la voluntad de un anciano. Que un solo hombre de 71 años mantenga prisioneros a tres chicos no es una hipótesis muy sostenible”, explicó.

Quién es el acusado de mantener a su mujer y los hijos encerrados en una casa de Esquel.

La Fiscalía de Esquel todavía busca definir cuánto tiempo habrían estado encerrados los integrantes de la familia y también si esos adolescentes están escolarizados.

Ya fue confirmado que no concurrían a clases en Esquel, pero los investigadores deben definir en qué momento llegó la familia a la ciudad cordillerana, ya que trascendió que Battista vivió hace algunos años en la zona norte del conurbano de Buenos Aires.

Alfalfa contra el Covid

Trascendió que el bioquímico tendría también deudas financieras. Según difundieron medios nacionales, durante la pandemia de Covid-19 promocionó en televisión un jarabe que supuestamente había creado, en base a alfalfa, para paliar los efectos del coronavirus “y de cualquier virus”.

Sandoval remarcó que su defendio es “biólogo, médico, farmacéutico y bioquímico, con estudios publicados y trabajos realizados para organizaciones de investigación” y lo definió como “un científico de fuste”.

En tanto, fuentes cercanas a la Fiscalía adelantaron que se le realizará una evaluación psiquiátrica al acusado, e indicaron que los tres adolescentes no presentan problemas de salud ni de desnutrición y, en el caso de los menores de edad, quedaron al resguardo del Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Esquel.