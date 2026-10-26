La denuncia de un hombre de Chubut al que supuestamente estafaron derivió en allanamientos y detenciones en todo el país. Qué mecanismos usaban.

Un ciudadano chino tenía $255 millones de presuntas estafas a metros del Departamento Central de Policía

Una denuncia realizada en la provincia de Chubut derivó en la detención en la ciudad de Buenos Aires de un hombre de nacionalidad china, acusado de llevar a cabo estafas a través de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias.

En uno de los allanamientos vinculados al caso, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró más de 255 millones de pesos en efectivo, además de billetes de dólares estadounidenses y una gran cantidad de dispositivos electrónicos.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Puerto Madryn, Chubut, y con la colaboración de la Justicia porteña, y llevados a cabo por agentes de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.

Los dos allanamientos se llevaron a cabo en propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700, a menos de 200 metros de distancia de la sede del Departamento Central de la Policía Federal.

La denuncia que puso en marcha la investigación la realizó un damnificado en Madryn y abrió un abanico de pesquisas y allanamientos en varios puntos del país. En total fueron 50 los allanamientos y hubo 20 detenciones.

Cómo funcionaban las ciberestafas

Según quedó establecido en la investigación, los damnificados como el chubutense fueron engañados mediante un mecanismo que involucraba la creación de las denominadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como de billeteras virtuales.

Estas “mulas” son cuentas utilizadas para recibir y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.

El dinero secuestrado en los allanamientos.

Las organizaciones ilícitas generan y luego utilizan estas cuentas bancarias o de billeteras como Mercado Pago a través de dos modalidades principales.

Una de ellas es consiguiendo que el titular de una cuenta les proporcione los datos a cambio de una comisión, convirtiéndose en cómplice de la estafa.

No obstante, la más habitual está relacionada con el robo de identidad. Los estafadores usan datos robados mediante phishing, empleando correos electrónicos o links fraudulentos, o llamadas telefónicas o mensajes en los que, a través de engaños, se consigue la información de personas que después se utiliza para abrir las cuentas.

En este caso, los investigadores detectaron que las cuentas involucradas habían sido creadas desde un mismo espacio físico, un dato que permitió orientar las tareas hacia las propiedades situadas en la calle Moreno, en el barrio porteño de Monserrat.

Pesos, dólares y equipos

En el operativo en el que fue arrestado el ciudadano chino también secuestraron lo siguiente de los dos departamentos:

$255.503.840 en efectivo.

US$ 2.200.

22 teléfonos celulares, una tablet, tres notebooks y una computadora de escritorio.

Un pendrive y trece blísters de tarjetas SIM.

La Justicia dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos electrónicos encontrados.

Todos estos objetos incautados serán analizados para determinar si tienen relación con las maniobras denunciadas y establecer el posible recorrido del dinero obtenido mediante las estafas.

En el expediente intervino la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, Chubut, a cargo de Fernando Rivarola, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias (el tribunal con base en la Ciudad de Buenos Aires que se encarga de diligenciar pedidos de colaboración enviados desde otra jurisdicción judicial).

La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, establecer la participación de los involucrados y analizar la información que pueda surgir de los dispositivos incautados.