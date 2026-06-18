Una fiscalía de Chubut la acusa de haberles creado un home banking para ejecutar la maniobra desde sus cuentas. El duro daño colateral de la presunta estafa.

La novia ideal: sacó créditos por $3 millones a nombre de los abuelos de su pareja y salió de compras.

La Justicia de Chubut formalizó la investigación penal contra una mujer de 35 años acusada de haberles hecho estafas a los abuelos de su novio mediante la creación fraudulenta de un servicio de home banking del Banco Nación .

La maniobra le habría permitido solicitar créditos a nombre de las víctimas sin su conocimiento, transferir el dinero a su billetera virtual y apropiarse de más de tres millones de pesos .

La audiencia se realizó este jueves 18 de junio de 2026 en la Oficina Judicial de Sarmiento .

La imputada, identificada como Celeste Fernanda Soto Assin, fue acusada como presunta autora del delito de estafa.

Cómo habría realizado la estafa

Según expuso ante el tribunal la funcionaria de fiscalía Tamara Bernardi, la acusada primero se ganó la confianza de los familiares de su pareja y luego, desde su propio teléfono celular, creó un servicio de home banking del Banco Nación utilizando los datos personales y biométricos de las víctimas.

Con ese acceso, solicitó préstamos de acreditación inmediata y transfirió el dinero a su billetera virtual en cuestión de minutos.

Para los investigadores, Soto Assin manipuló el sistema informático del banco haciendo creer que las operaciones eran ejecutadas por las verdaderas titulares de las cuentas, cuando en realidad las realizaba ella.

El hecho de que lo haya hecho en dos oportunidades, argumentan, habla de una acción sistemática y preparada.

La procuradora Marisol Sandoval encabezó la acusación junto a Bernardi.

Los montos de la maniobra en Chubut

El primer episodio tuvo como víctima a la abuela del novio.

El 30 de octubre de 2024, a las 17:28, la acusada obtuvo un crédito bancario y realizó dos transferencias consecutivas a su billetera virtual: una por 1.000.000 de pesos y otra por 1.462.500 pesos, sumando un total de 2.462.500 pesos.

Parte del dinero fue destinado al pago de servicios de telefonía y a la realización de distintas compras.

Novia ideal - la acusan de estafar a los abuelos del novio - 1200 La audiencia en la Oficina Judicial de Sarmiento, en Chubut. MPF Chubut

La consecuencia para la víctima fue doble. No solo perdió el dinero, sino que el Banco Nación le informó que debería afrontar 48 cuotas del préstamo otorgado a su nombre sin que ella lo hubiera pedido.

El segundo hecho tuvo como víctima al abuelo, también familiar político de la imputada.

Bajo la misma modalidad, la acusada gestionó un préstamo por 640.000 pesos y transfirió la totalidad del monto apenas fue acreditado en la cuenta.

Un duro daño colateral

La fiscalía reveló además un daño indirecto de particular gravedad que, a su entender, tuvo la presunta estafa.

Una de las hijas de la denunciante tiene una discapacidad y estaba próxima a realizarse una cirugía de piernas.

El dinero comprometido en la estafa, que generó una deuda en la damnificada, comprometió los ahorros que la familia había reservado para esa intervención médica, que no pudo concretarse.

Según la acusación, la mujer presuntamente estafada es apoderada legal de su hija, y el perjuicio económico provocado por la maniobra le impidió disponer de esos fondos en el momento en que los necesitaba.

La salida que propuso la defensa

La defensa de la acusada, a cargo de Claudia Isabel Jones, no cuestionó la apertura formal de la investigación.

En cambio, la abogada particular propuso abordar el caso mediante una salida alternativa del conflicto.

Según planteó durante la audiencia, su asistida está en condiciones de realizar una reparación económica en un solo pago a favor de los damnificados.

De todos modos, esa posibilidad no implicó el cierre del expediente, y la investigación ya formalizada continúa.

El juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, formalizó la investigación preparatoria y fijó el plazo de seis meses para que la fiscalía reúna las pruebas necesarias para llevar el caso a juicio oral.